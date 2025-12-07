Άγιος έρωτας- spoiler: Η Χριστίνα αποκαλύπτει στον Αντρέα ότι ο Χάρης είναι γιος του

Οι ήρωες της σειράς «Άγιος έρωτας» του ALPHA αναμένεται να αντιμετωπίσουν νέα σοβαρά προβλήματα στα επόμενα επεισόδια. Στο επίκεντρο των εξελίξεων θα βρεθούν η Χριστίνα, ο Αντρέας και ο Παύλος.

Σύμφωνα με το περιοδικό MyTV, στα επόμενα επεισόδια «Άγιου έρωτα» στον ALPHA, καθώς η δίκη του Παύλου ξεκινά, παλιές αλήθειες βγαίνουν στο φως, οικογένειες συγκλονίζονται και οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσα σε μια στιγμή αλλάζουν τη ζωή όλων όσοι ζουν στη Στέρνα.

Στη φυλακή, η Χριστίνα επιμένει πως εκείνη σκότωσε την Κατρίν, προκαλώντας την οργή του Αντρέα. Λίγο πριν αποχωρήσει, τον αφήνει άναυδο, αποκαλύπτοντας ότι πρέπει να προσέχει τον Χάρη… γιατί είναι δικός του γιος! Ο Αντρέας, συγκλονισμένος, βρίσκει τον Χάρη και του αποκαλύπτει την αλήθεια για την πατρότητά του, προειδοποιώντας τον ταυτόχρονα πως η Χριστίνα σκοπεύει να ομολογήσει έναν φόνο που δεν έχει διαπράξει. Ο Χάρης και η Ειρήνη προσπαθούν να τη μεταπείσουν, αλλά εκείνη παραμένει αμετακίνητη.

Την ίδια στιγμή, ο Κλεάνθης, τυφλωμένος από την επιθυμία για εκδίκηση απέναντι στον Παύλο, προμηθεύεται ένα όπλο. Ο εισαγγελέας, στο μεταξύ, απορρίπτει το αίτημα αποφυλάκισης του Παύλου και η δίκη ξεκινά κανονικά, γεγονός που ικανοποιεί τον Νικηφόρο. Ο Παύλος δείχνει πιο βέβαιος από ποτέ ότι θα αθωωθεί, ενώ η Θάλεια και ο Κυριάκος ανησυχούν για την έκβαση, καθώς όλη η Στέρνα ασχολείται με τη δίκη. Και όσο η πρώτη μέρα της δίκης εξελίσσεται, ο Βεργάδης, δικηγόρος του Παύλου, αποδεικνύεται πολύ ικανός αντίπαλος για τον Αντρέα. Η πλάστιγγα μοιάζει να γέρνει προς το μέρος του Παύλου, ώσπου εμφανίζεται ένας μάρτυρας που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Ο Χάρης, την ίδια στιγμή, ζητά από τον Κλεάνθη και τον Αντρέα να μιλήσουν οι τρεις τους μετά τη δίκη, ένα αίτημα που κλονίζει τον Αντρέα και προβληματίζει βαθιά τον Κλεάνθη, ο οποίος ακόμα αγνοεί την αλήθεια για τη σχέση Χάρη – Αντρέα. Η κατάσταση κορυφώνεται όταν η Χριστίνα σοκάρει το δικαστήριο ομολογώντας τον φόνο της Κατρίν. Η οργή του Κυριάκου και όσων γνωρίζουν την αλήθεια είναι έκδηλη. Ο Κυριάκος και η Θάλεια, αποφασισμένοι να ξεσκεπάσουν όσα κρύβονται πίσω από τον Παύλο, έχουν σκοπό να ερευνήσουν το παρελθόν του. Την ίδια ώρα, ο Χάρης αποκαλύπτει στον Κλεάνθη ότι ο βιολογικός του πατέρας είναι ο Αντρέας Ιωάννου. Ο Κλεάνθης, συντετριμμένος, αδυνατεί να δεχτεί την αλήθεια και εξαφανίζεται, ενώ ο Χάρης και ο Αργύρης τον αναζητούν απεγνωσμένα. Παράλληλα, ο πατέρας Νικόλαος επισκέπτεται τη Χριστίνα στη φυλακή για να τη μεταπείσει και εκείνη του αποκαλύπτει ότι ο Παύλος την απειλεί με τη ζωή των παιδιών της.

Δύο γυναίκες διεκδικούν τον πατέρα Νικόλαο

Ο πατέρας Νικόλαος επιστρέφει στη Στέρνα, συνοδευόμενος από την Πετρούλα και τη Φανή. Το σπίτι ξαναγεμίζει ζεστασιά και χαμόγελα, με διάχυτη την αίσθηση οικογενειακής αρμονίας, που είχε χαθεί τόσο καιρό. Όταν όμως η Χλόη τούς συναντά, ένα ανεπαίσθητο κύμα ζήλιας τη διαπερνά: κάτι μέσα της ταράζεται με την ξαφνική επανένωση.

Λίγο αργότερα η ίδια επισκέπτεται τον πατέρα Νικόλαο στο σπίτι του, επιδιώκοντας μια πιο προσωπική συζήτηση. Η παρουσία της προκαλεί τον προβληματισμό της Φανής, αφού αντιλαμβάνεται πως κάτι αλλάζει, χωρίς ακόμα να μπορεί να το προσδιορίσει. Μέσα σε όλα αυτά, οι αποκαλύψεις και οι εξαφανίσεις πυκνώνουν τη βαριά ατμόσφαιρα στη Στέρνα, αφήνοντας όλους να περιμένουν με κομμένη την ανάσα την επόμενη ανατροπή.