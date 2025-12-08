Σταύρος Νικολαϊδης για Καίτη Κωνσταντίνου: «Την έχουμε σαν μια γλυκιά ανάμνηση»

O Σταύρος Νικολαϊδης βρέθηκε καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής “Τζενερέισον ΣΚ” με την Κέλλυ Βρανάκη, το απόγευμα της Κυριακής, στην ΕΡΤ.

Μέσα σε όλα, δε, ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στην πρόσφατη απώλεια της συναδέλφου του, Καίτης Κωνσταντίνου όσο και στις αλλαγές που έφερε η πατρότητα στη ζωή και στην καθημερινότητα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σταύρος Νικολαϊδης σημείωσε χαρακτηριστικά για την απώλεια της γνωστής ηθοποιού τα εξής. “Η Καιτούλα μου, η αγαπημένη. Λείπει αλλά, όπως συνηθίζω να λέω, οι άνθρωποι που φεύγουν λείπουν στους ανθρώπους και στις οικογένειες τους, στους συντρόφους τους και στους ανθρώπους που ήταν μαζί καθημερινά”.

“Εμείς την έχουμε σαν μια γλυκιά ανάμνηση, μια νοσταλγία. Αυτός όμως που είναι στο σπίτι και που ξαπλώνει το βράδυ δίπλα, στο κρεβάτι, είναι που νιώθει πραγματικά την απουσία”.

“Η πατρότητα με έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ξαφνικά λειτουργείς για κάποιον άλλον. Ό,τι και να κάνεις στη ζωή σου, από τη δουλειά σου μέχρι όταν χαλαρώνεις μόνος σου, πάντα στο μυαλό σου υπάρχει ένα άλλο πλάσμα που ‘σαι υπεύθυνος γι’ αυτό και σκέφτεσαι το μέλλον του” παραδέχθηκε, ακόμα, ο Σταύρος Νικολαϊδης στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.