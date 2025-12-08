Συνεχίζει ο Θοδωρής Κουτσουπιάς από το Αγρίνιο στο The Voice

Συνεχίζει δυναμικά την καλή του πορεία στο μουσικό, διαγωνιστικό σώου The Voice of Greece, του καναλιού Σκάι, ο νεαρός ερμηνευτής από το Αγρίνιο, Θοδωρής Κουστουπιάς.

Το Σάββατο 6/12/2025 όπως είδαμε, διαγωνίστηκε στη φάση των battles με τον Γιώργο Δενέζη από το Άργος (και οι δύο από την ομάδα της κόουτς Έλενας Παπαρίζου) ερμηνεύοντας μαζί το αγαπημένο, παραδοσιακό κομμάτι "Ο Ήλιος βασιλεύει" και ξεσήκωσαν τόσο τους κριτές που σηκώθηκαν να χορέψουν αλλά και το κοινό στο στούντιο.

Η Έλενα Παπαρίζου αφού είπε με ενθουσιασμό "η Ελλάδα είναι η δημοτική μας παράδοση" επέλεξε να συνεχίσει στην επόμενη φάση του The Voice, τα Cross Battles LIVE, τον Θοδωρή Κουτσουπιά, η οικογένεια του οποίου ήταν & πάλι εκεί για να την στηρίξει.