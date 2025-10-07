H Τζία Σαρακίνη είχε γενέθλια και το γιόρτασε με τους αγαπημένους της- ΦΩΤΟ

Πολλές ευχές από καλούς φίλους δέχθηκε η γνωστή και πάντα γοητευτική συμπολίτισσα Τζία Σαρακίνη για τα γενέθλιά της. Λίγο πριν κλείσει τα 60 της χρόνια, έκανε ένα πάρτι για τα αγαπημένα της πρόσωπα για να «προλάβει» την καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

O χώρος της Ελαίας στο Ρίο αποδείχθηκε ιδανικός με τη φροντίδα των experts του catering και του art de la table, Δημήτρη Φάκαλου και Νάντιας Κωνσταντινίδη.

Η Τζία μοιράστηκε με το thebest.gr τα χαρούμενα στιγμιότυπα.