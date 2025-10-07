Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου- Κληρονόμοι ο ανιψιός και ο επιστάτης

Άφαντος ο δράστης της διπλής δολοφονίας σε κάμπινγκ της Φοινικούντας
Συνεχίζεται το θρίλερ της διπλής, εν ψυχρώ, δολοφονίας που σημειώθηκε σε κατάμεστο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.
Θύματα ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής και ο επιστάτης του.
Αφού ο δράστης εκτέλεσε με δύο σφαίρες στο χώρο της ρεσεψιόν τον 68χρονο ιδιοκτήτη, κυνήγησε και σκότωσε και τον 61 ετών επιστάτη που βγήκε έξω και άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ο δράστης φέρεται να είναι νεαρός, ίσως και ανήλικος, και να διέφυγε με μοτοσικλέτα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης με το πιστόλι του έριξε 6 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 βρήκαν τον 68χρονο επιχειρηματία, 3 τον επιστάτη και άλλη μία που κατέληξε σε τροχόσπιτο.
Η μεγάλη περιουσία
Οι αρχές τώρα "ξεψαχνίζουν" ότι την οικονομική επιφάνεια του 68χρονου ιδιοκτήτη
Όπως ανέφερε η εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" στο Star, οι αρχές βάζουν στο κάδρο το οικονομικό κίνητρο, κι έτσι αυτομάτως η περιουσία αποκτά ενδιαφέρον.
Ο 68χρονος, ήταν συνιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ενός από τα μεγαλύτερα της Πελοποννήσου. Επίσης είχε στην κατοχή του ως συνιδιοκτήτης, ένα συγκρότημα ενοικιαζόμενων κατοικιών πάνω στην παραλία της Φοινικούντας, και το σπίτι στο οποίο έμενε αλλά και άλλα ακίνητα.
Κληρονόμοι ο ανιψιός και ο επιστάτης
Πληροφορίες από το αστυνομικό ρεπορτάζ κάνουν λόγο και για μια διαθήκη του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε ορίσει ως κληρονόμους της περιουσίας του τον ανιψιό του και τον επιστάτη του κάμπινγκ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες τονίζουν ότι είχε γίνει μια αλλαγή στη διαθήκη του ιδιοκτήτη προκειμένου να είναι κληρονόμος και ο επιστάτης (ο οποίος έπεσε νεκρός) και να αποκλειστούν άλλα πρόσωπα.
Η αλλαγή στη διαθήκη του ιδιοκτήτη είναι η λεπτομέρεια από την οποία προσδοκούν στην ΕΛ.ΑΣ να πιάσουν το νήμα ώστε να αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι της υπόθεσης. Περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει και η ιατροδικαστική εξέταση στα θύματα που πραγματοποιήθηκε το πρωί στην Κόρινθο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr