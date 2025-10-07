Μεσσηνία: Η οικονομική επιφάνεια και η διαθήκη του 68χρονου- Κληρονόμοι ο ανιψιός και ο επιστάτης

Συνεχίζεται το θρίλερ της διπλής, εν ψυχρώ, δολοφονίας που σημειώθηκε σε κατάμεστο κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας.

Θύματα ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής και ο επιστάτης του.

Αφού ο δράστης εκτέλεσε με δύο σφαίρες στο χώρο της ρεσεψιόν τον 68χρονο ιδιοκτήτη, κυνήγησε και σκότωσε και τον 61 ετών επιστάτη που βγήκε έξω και άρχισε να τρέχει για να γλιτώσει.

Σύμφωνα με τα στοιχεία ο δράστης φέρεται να είναι νεαρός, ίσως και ανήλικος, και να διέφυγε με μοτοσικλέτα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης με το πιστόλι του έριξε 6 σφαίρες, εκ των οποίων οι 2 βρήκαν τον 68χρονο επιχειρηματία, 3 τον επιστάτη και άλλη μία που κατέληξε σε τροχόσπιτο.

Η μεγάλη περιουσία

Οι αρχές τώρα "ξεψαχνίζουν" ότι την οικονομική επιφάνεια του 68χρονου ιδιοκτήτη

Όπως ανέφερε η εκπομπή "Αλήθειες με τη Ζήνα" στο Star, οι αρχές βάζουν στο κάδρο το οικονομικό κίνητρο, κι έτσι αυτομάτως η περιουσία αποκτά ενδιαφέρον.

Ο 68χρονος, ήταν συνιδιοκτήτης του κάμπινγκ, ενός από τα μεγαλύτερα της Πελοποννήσου. Επίσης είχε στην κατοχή του ως συνιδιοκτήτης, ένα συγκρότημα ενοικιαζόμενων κατοικιών πάνω στην παραλία της Φοινικούντας, και το σπίτι στο οποίο έμενε αλλά και άλλα ακίνητα.