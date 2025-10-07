Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης 13 Τούρκων με όπλα στο Σουφλί- Προφυλακίστηκαν οι έξι

Προφυλακιστέοι -με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή- κρίθηκαν μετά την απολογία τους και μέχρι τον ορισμό της δικασίμου οι έξι εκ των συνολικά 13 Τούρκων υπηκόων οι οποίοι συνελήφθησαν στις 3 Οκτωβρίου σε περιοχή του Σουφλίου Έβρου έχοντας εισέλθει παράνομα στη χώρα και φέροντας στις αποσκευές τους 147 πιστόλια και 190 γεμιστήρες.

Σε βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής τους που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, απεικονίζονται οι 13 Τούρκοι να γονατίζουν ενώ οι συνοριοφύλακες τους λένε «ψηλά τα χέρια» και «στα γόνατα».