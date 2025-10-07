Επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα

Ένταση επικράτησε το βράδυ της Τρίτης (7/10) έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα. Η περιοχή ήταν το τελικό σημείο της πορείας που διοργανώθηκε υπέρ του Παλαιστινιακού λαού, με αφορμή τη συμπλήρωση δύο ετών από τη σύγκρουση Ισραήλ- Χαμάς.

Οιι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση χημικών και δακρυγόνων, προκειμένου να διαλύσουν το πλήθος.

Σύμφωνα με αναφορές, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή από τη χρήση των δακρυγόνων ήταν αποπνικτική.

Νωρίτερα, τόσο στην Αθήνα όσο και τη Θεσσαλονίκη αντηχούσε το μήνυμα “λευτεριά στην Παλαιστίνη” κατά τις μεγαλειώδεις ειρηνικές πορείες για τη Γάζα.

Οι συμμετέχοντες απαίτησαν το τέλος της γενοκτονίας, τη διακοπή του παράνομου αποκλεισμού και την απομόνωση του Ισραήλ από τη διεθνή κοινότητα. Πιο συγκεκριμένα, στις πλατείες και τους δρόμους των δύο πόλεων, οι διαδηλωτές ζήτησαν το τέλος της αιματοχυσίας και την άμεση δράση της διεθνούς κοινότητας, καταδικάζοντας τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων.