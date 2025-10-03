Back to Top
Έφτασε ο χειμώνας στα Καλάβρυτα - Το πρώτο χιόνι στο Χιονοδρομικό Κέντρο - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το Χιονοδρομικό υποδέχθηκε το πρώτο χιόνι

Μπορεί να διανύουμε ακόμη τον Οκτώβριο, όμως ο χειμώνας φαίνεται πως… βιάζεται φέτος.

Τα πρώτα χιόνια έκαναν ήδη την εμφάνισή τους στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες.

Η κακοκαιρία που «χτύπησε» την περιοχή τις τελευταίες ώρες έντυσε στα λευκά τις κορυφές του Χελμού, θυμίζοντας σε όλους πως ο χειμώνας πλησιάζει – και μάλιστα με γοργά βήματα.

Σε σχετική ανάρτηση στα social media από το Χιονοδρομικό Κέντρο, οι υπεύθυνοι γράφουν με χιούμορ:

«Happy New Year! Το ημερολόγιο λέει Οκτώβριος, αλλά το βουνό έχει άλλη γνώμη! Καλό χειμώνα!»

Το λευκό τοπίο συνοδεύτηκε από φωτογραφίες και βίντεο που αποτυπώνουν τη μαγεία του πρώτου χιονιού, φέρνοντας αισιοδοξία και προσμονή για τη νέα χιονοδρομική σεζόν.

