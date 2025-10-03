Πάτρα: Πλημμύρισε η Ακτή Δυμαίων- Συσσώρευση υδάτων κοντά στην Ανθείας- ΦΩΤΟ

Πλημμύρισε η Ακτή Δυμαίων νωρίτερα οπότε και εκδηλώθηκε μια ακόμα δυνατή βροχή λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι,

Η συσσώρευση υδάτων σημειώθηκε σε μεγάλο μέρος του δρόμου στο ρεύμα προς Πάτρα, κοντά στην Ανθείας καθώς και σε ένα μικρό κάθετο δρόμο.

Οι οδηγοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί.