Πάτρα: Πλημμύρισε η Ακτή Δυμαίων- Συσσώρευση υδάτων κοντά στην Ανθείας- ΦΩΤΟ

Με προσοχή χρειάζεται να κινούνται οι οδηγοί

Πλημμύρισε η Ακτή Δυμαίων νωρίτερα οπότε και εκδηλώθηκε μια ακόμα δυνατή βροχή λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι,

Η συσσώρευση υδάτων σημειώθηκε σε μεγάλο μέρος του δρόμου στο ρεύμα προς Πάτρα, κοντά στην Ανθείας καθώς και σε ένα μικρό κάθετο δρόμο.

Οι οδηγοί χρειάζεται να είναι προσεκτικοί.

