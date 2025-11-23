Φοινικούντα: «Δεν ήταν μόνο οι δύο 22χρονοι»- Ανοιχτό το ενδεχόμενο κυκλώματος πίσω από τη διπλή δολοφονία

Οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, 48 ημέρες μετά τα φονικά πυρά που κόστισαν τη ζωή στον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη του.

Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες δεν έδρασαν μόνοι τους και πως ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματικών, οι δύο νεαροί δεν φαίνεται να ήταν απλώς τα εκτελεστικά όργανα, ενώ μέχρι σήμερα αλληλοκατηγορούνται για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη. Οι έρευνες εστιάζουν πλέον στο ενδεχόμενο ύπαρξης ενός ευρύτερου κυκλώματος, το οποίο μπορεί να όπλισε τα χέρια των δραστών ή να οργάνωσε την επίθεση στη Φοινικούντα.

Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε έφοδος στην επιχείρηση του εργοδότη του ενός συλληφθέντος, όπου οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές – ανάμεσά τους λάπτοπ και κινητό τηλέφωνο. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, που φέρεται να έχει σχέσεις με τον ανιψιό του θύματος, αναμένεται να δώσει συμπληρωματική κατάθεση.

Παράλληλα, η σύντροφος του ανιψιού του ιδιοκτήτη –ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της υπόθεσης– εμφανίστηκε για τρίτη φορά ενώπιον των δικαστικών αρχών στην Καλαμάτα. Τα κινητά τηλέφωνα του ζευγαριού κατασχέθηκαν προκειμένου να αναλυθούν τα δεδομένα τους, με την ελπίδα ότι θα αποκαλύψουν κρίσιμες πληροφορίες για τα κίνητρα και τους πραγματικούς εντολείς του εγκλήματος.

Παρά τις νέες καταθέσεις και τις κατασχέσεις υλικού, πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα. Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τον πλήρη μηχανισμό πίσω από τη διπλή δολοφονία, με στόχο να αποσαφηνιστεί ποιος σχεδίασε, ποιος εκτέλεσε και ποιος πιθανόν υπέδειξε τα θύματα.

Ο συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ., Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο «Σαββατοκύριακο» του MEGA, τόνισε πως θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι οι δύο συλληφθέντες δεν είναι οι μοναδικοί δράστες, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να αποκαλυφθούν τυχόν συνεργοί.