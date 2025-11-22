Σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία: Δεν είναι το τελικό- Τέσσερα σημεία προκαλούν ανησυχία στην Ευρώπη

Οι ευρωπαίοι ηγέτες και ειδικά ο Γάλλος πρόεδρος, ο Γερμανός καγκελάριος και ο Βρετανός πρωθυπουργός αντέδρασαν έντονα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε θέματα που αφορούν την ΕΕ ή το ΝΑΤΟ θα χρειαστούν την ρητή έγκριση των μελών τους

Η αμερικανική κυβέρνηση διαμήνυσε σε Ουκρανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι υπάρχει ελάχιστο περιθώριο διαπραγμάτευσης επί του σχεδίου των 28 σημείων ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ το ανέτρεψε με ένα «όχι», απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αν πρόκειται για την τελική πρότασή του για την Ουκρανία. «Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο», πρόσθεσε, την ώρα που έχει διατυπώσει τελεσίγραφο που εκπνέει την Πέμπτη στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράψει το ειρηνευτικό σχέδιο. Το Κίεβο συγκρότησε επιτροπή διαπραγμάτευσης για τις συνομιλίες στη Γενεύη, όπου φέρεται να μεταβαίνει και ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ καθώς και οι επικεφαλής εθνικής ασφαλείας της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Γερμανίας. Μονόδρομος η αποδοχή του προσχεδίου, ξεκαθάρισε ο αμερικανός πρόεδρος, ενώ οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις περιλαμβάνουν και φράσεις όπως «ο Γουίτκοφ χρειάζεται ψυχίατρο». Οι 30 χώρες του «συνασπισμού των προθύμων» που υποστηρίζουν το Κίεβο θα πραγματοποιήσουν βιντεοκλήση την Τρίτη μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε μάλιστα ότι η Ρωσία θα «προδώσει» την υπόσχεσή της και θα «επιστρέψει» εάν η Ουκρανία αναγκαστεί να μειώσει τον στρατό της, όπως επιβάλλει το αμερικανικό σχέδιο. «Εάν η Ουκρανία χάσει αυτόν τον πόλεμο και πιθανόν καταρρεύσει, θα υπάρξει ένας αντίκτυπος συνολικά στην ευρωπαϊκή πολιτική κατάσταση», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Kyiv’s allies insist more work is needed on US-Russian peace plan <a href="https://t.co/YAU6q1Pms3">https://t.co/YAU6q1Pms3</a></p>— Financial Times (@FT) <a href="https://twitter.com/FT/status/1992230592155402614?ref_src=twsrc%5Etfw">November 22, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Απειλές Πούτιν προς Κιέβο και «πολεμοκάπηλους» Ευρωπαίους

Πολύ κρίσιμες θεωρούνται οι επόμενες ημέρες, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Κίεβο για αποδοχή του προσχεδίου των 28 σημείων. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, συνοδεύουν υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου στη Γενεύη. Αιχμές αφήνει ο Λευκός Οίκος και για τη στάση των Ευρωπαίων τονίζοντας ότι «πρέπει να σταματήσουμε να ζούμε με τη φαντασίωση ότι, με κάποιον τρόπο, κάποια στιγμή η Ουκρανία θα επικρατήσει». Το τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου λήγει την Πέμπτη ενώ ο Ουκρανός προέδρος δέχεται ασφυκτική πίεση πλωματικά και επί του πεδίουκαθώς ο πρόεδρος της Ρωσίας απειλεί με στρατιωτική κλιμάκωση αν η Ουκρανία αρνηθεί να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με γνώμονα τους όρους του προσχεδίου. «Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί να συζητήσει τις προτάσεις του Προέδρου Τραμπ και αρνείται να το πράξει, τότε τόσο αυτό όσο και οι Ευρωπαίοι πολεμοκάπηλοι πρέπει να καταλάβουν ότι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Κουπιάνσκ θα επαναληφθούν αναπόφευκτα και σε άλλες σημαντικές περιοχές του μετώπου», τόνισε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ήδη ότι η χώρα του ρισκάρει ή να χάσει τον αμερικανικό εταίρο ή την αξιοπρέπειά της και σε νέα αναρτησή του αναφέρεται στις επικείμενες συνομιλίες: Με τους εταίρους μας δρομολογούμε τα βήματα που απαιτούνται. Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς πρέπει να γίνει για να αποτραπεί η Ρωσία από το να εξαπολύσει μια τρίτη εισβολή».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">In the coming days, consultations with our partners will take place on the steps needed to end the war. Our representatives know how to defend Ukraine’s national interests and exactly what must be done to prevent Russia from launching a third invasion, another strike against… <a href="https://t.co/O7pR87SHTe">pic.twitter.com/O7pR87SHTe</a></p>— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1992241769782583488?ref_src=twsrc%5Etfw">November 22, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Κοινή ανακοίνωση Ευρωπαίων: Μη αποδεκτή η αλλαγή συνόρων

Η κοινή ευρωπαϊκή δήλωση, που υιοθετήθηκε από την πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστακαι 11 πρωθυπουργούς (Κέρνι, Στουμπ, Μακρόν, Μάρτιν, Μελόνι, Τακαΐτσι, Σχοοφ, Σάντσεθ, Στάρμερ, Μερτς και Στόρε) επισημαίνει την ανάγκη συνεννόησης όχι μόνο με το Κίεβο αλλά και με τις ΗΠΑ για μια ειρηνική λύση. Το σχέδιο Τραμπ περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Πιστεύουμε, επομένως, ότι το σχέδιο αποτελεί βάση που θα απαιτήσει πρόσθετη εργασία. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μια μελλοντική ειρήνη θα είναι βιώσιμη. Είμαστε σαφείς ως προς την αρχή ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, οι οποίοι θα άφηναν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις, είναι η κοινή ευρωπαϊκή δήλωση. Ευρωπαίοι ηγέτες και ειδικά ο Γάλλος πρόεδρος, ο Γερμανός καγκελάριος και ο Βρετανός πρωθυπουργός αντέδρασαν έντονα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε θέματα που αφορούν την ΕΕ ή το ΝΑΤΟ θα χρειαστούν την ρητή έγκριση των μελών τους.