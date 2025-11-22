Το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο προκαλεί αντιδράσεις στη Δύση- Το Κίεβο ξεκινά διαβουλεύσεις, ενώ η Μόσχα αφήνει ανοιχτό ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Τραμπ

Καθώς η Ουκρανία ανακοινώνει ότι ξεκινά διαβουλεύσεις με τους διεθνείς εταίρους της για τα επόμενα βήματα προς τον τερματισμό του πολέμου, η διπλωματική σκηνή περιπλέκεται από τις πληροφορίες περί πιθανής νέας συνάντησης Πούτιν-Τραμπ και τις διαφωνίες της Δύσης με το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Το Κίεβο ξεκινά διαβουλεύσεις με τους συμμάχους

Το γραφείο του Ουκρανού προέδρου ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα διαβουλευτεί με τους εταίρους της τις επόμενες ημέρες σχετικά με τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι ενέκρινε τη σύνθεση της αντιπροσωπείας, της οποίας θα ηγείται ο επικεφαλής του γραφείου του, και έδωσε οδηγίες για τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

«Η Ουκρανία δεν θα αποτελέσει ποτέ εμπόδιο στην ειρήνη και οι αντιπρόσωποι του ουκρανικού κράτους θα υπερασπιστούν τα νόμιμα συμφέροντα του ουκρανικού λαού και τα θεμέλια της ευρωπαϊκής ασφάλειας», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η Πολωνία απορρίπτει το αμερικανικό σχέδιο παραχωρήσεων

Η ανακοίνωση του Κιέβου έρχεται σε συνέχεια της φημολογίας ότι οι ΗΠΑ διεμήνυσαν στον Ζελένσκι πως η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα αμερικανικό πλαίσιο σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Το σχέδιο 28 σημείων της Ουάσιγκτον, σύμφωνα με κείμενο που περιήλθε στη γνώση του Reuters, καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να αποδεχθεί περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της και να απαρνηθεί τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, αντέδρασε έντονα, τονίζοντας ότι οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να είναι αποδεκτό από το Κίεβο.

«Η Ουκρανία υπήρξε θύμα της εγκληματικής επιθετικότητας του Βλαντίμιρ Πούτιν... Το τίμημα της ειρήνης δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να είναι η επίτευξη των στρατηγικών στόχων του επιτιθέμενου», επισήμανε ο Ναβρότσκι.

Η Μόσχα «βλέπει» συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία κρατά ανοιχτούς τους διαύλους με τις ΗΠΑ. Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι το ενδεχόμενο μιας νέας συνάντησης μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην ατζέντα.

«Δεν θα απέκλεια τίποτα. Η αναζήτηση ενός τρόπου για να προχωρήσουμε συνεχίζεται», είπε ο Ριαμπκόφ, προσθέτοντας ότι οι επαφές μεταξύ των δύο χωρών δεν έχουν «παγώσει» και οι δίαυλοι του διαλόγου παραμένουν ανοικτοί, αν και «δεν χρειάζεται να συζητιούνται όλοι τους δημοσίως».

Ο Ρώσος αξιωματούχος σχολίασε επίσης την πρόταση για τριμερή συνάντηση με την Κίνα και τις ΗΠΑ με επίκεντρο την πυρηνική σταθερότητα, ξεκαθαρίζοντας πως η Μόσχα δεν θα πιέσει το Πεκίνο προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς «δεν έχουμε ερωτήματα για να θέσουμε στην Κίνα στο θέμα του ελέγχου των εξοπλισμών».

Πού διαφωνεί η Ευρώπη; Οι 3 αντιρρήσεις στο σχέδιο Τραμπ

Οι ευρωπαϊκές αντιρρήσεις στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, είναι πολλές, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Παντελή Βαλασόπουλου για το OPEN.