Πύργος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για απόπειρα βιασμού

Στον Πύργο συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για απόπειρα βιασμού, ενώ οι μητέρες τους κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στον Πύργο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, δυο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 16 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για απόπειρα βιασμού.

Παράλληλα, συνελήφθησαν οι μητέρες των δυο ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία γονέων 16χρονης, προχθές το βράδυ, η ανήλικη κόρη τους μετέβη σε οικία, όπου βρίσκονταν οι δυο ανήλικοι κατηγορούμενοι, οι οποίοι την ακινητοποίησαν, κρατώντας την ο 16χρονος με τα χέρια του, ενώ ο 17χρονος αποπειράθηκε να τελέσει σε βάρος της γενετήσια πράξη, χωρίς να ολοκληρώσει την πράξη του, καθώς η ανήλικη αντιστάθηκε και τράπηκε σε φυγή.

Η ανήλικη εξετάστηκε παρουσία παιδοψυχολόγου σε Νοσοκομείο της Πάτρας καθώς και από αρμόδιο ιατροδικαστή.

Οι ανήλικοι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.