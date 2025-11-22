Αγρίνιο: Συνελήφθη άνδρας για σειρά κλοπών σε οικίες

Τι αναφέρει η αστυνομία
Στο Αγρίνιο συνελήφθη άνδρας κατηγορούμενος για σειρά κλοπών σε οικίες.
Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διακεκριμένες κλοπές.
Από την προανάκριση που ενήργησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος από τις 20 11-2025 έως τις 21-11-2025, διέπραξε έξι κλοπές (μια τετελεσμένη – πέντε απόπειρες) σε οικίες στο Αγρίνιο, κατά τις οποίες αφαίρεσε κοσμήματα μικρής χρηματικής αξίας.
Για τη διερεύνηση των περιστατικών, διενεργήθηκαν έρευνες από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, με αποτέλεσμα την εξιχνίαση των υποθέσεων των κλοπών, την ταυτοποίηση και σύλληψη του κατηγορούμενου.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.
Υπόθεση Αμαλίας Νικολοπούλου: Η σορός της βρέθηκε σε σπηλιά στη Ρευματιά Μελιγαλά
Κακοκαιρία: Σοβαρές καταστροφές σε Ιόνιο και Ήπειρο- Δρόμοι έγιναν ποτάμια, κατολισθήσεις και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος
Θεσσαλονίκη: Διαρρήκτες τραυματίστηκαν πέφτοντας από μπαλκόνι 6 μέτρων- Νοσηλεύονται σε νοσοκομείο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr