Υπόθεση Αμαλίας Νικολοπούλου: Η σορός της βρέθηκε σε σπηλιά στη Ρευματιά Μελιγαλά

Τραγική εξέλιξη

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της Αμαλίας Νικολοπούλου, η οποία αγνοείτο από τις 13 Οκτωβρίου 2021. Η σορός της βρέθηκε σε σπηλαιοβάραθρο βάθους περίπου πέντε μέτρων στη Ρευματιά Μελιγαλά, μετά από ανώνυμη πληροφορία που έφτασε στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η οποία οδήγησε σε νέα έρευνα από τις Αρχές. Οι Αρχές βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση μετά τον εντοπισμό της σορού της 75χρονης, η οποία βρέθηκε ακέραιη σε ύπτια θέση σε εσωτερικό θάλαμο σπηλαίου στη Ρευματιά Μελιγαλά. Το εύρημα έφερε στο προσκήνιο νέες διαστάσεις για τις συνθήκες εξαφάνισης και θανάτου της γυναίκας, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δυσπρόσιτη και απαιτεί πολύωρη πορεία μέσα σε πυκνή βλάστηση.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ημέρες μετά την προβολή της υπόθεσης στο «Φως στο Τούνελ». Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στην εκπομπή, άτομο με γνώση της περιοχής επικοινώνησε αρχικά με το τηλεφωνικό κέντρο της εκπομπής, αναφέροντας ότι σε συγκεκριμένο σημείο, γνωστό ως «Σπέλα», υπάρχουν οστά που «μοιάζουν ανθρώπινα». Η πληροφορία στη συνέχεια διαβιβάστηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, ιατροδικαστής και ειδικά συνεργεία, τα οποία εντόπισαν τη σορό σε δεύτερο εσωτερικό χώρο του σπηλαίου, σε βάθος περίπου τεσσάρων έως πέντε μέτρων.

Το σημείο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσβατο· η διαδρομή απαιτεί περίπου 2,5 ώρες ανάβασης, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για το πώς η γυναίκα βρέθηκε εκεί. Τόσο κάτοικοι της περιοχής όσο και ο βοσκός που είχε εντοπίσει στο παρελθόν ρούχα της αγνοούμενης τόνισαν ότι η πρόσβαση είναι δυσχερής ακόμη και για έμπειρους ορειβάτες. Τα ρούχα της είχαν εντοπιστεί τρεις μήνες μετά την εξαφάνιση, διπλωμένα και τοποθετημένα περίπου 500 μέτρα μακριά, ενώ το ταγάρι της βρέθηκε τρία χρόνια αργότερα στην αυλή του σπιτιού της. Η σορός έφερε ρούχα· η γυναίκα φορούσε νυχτικό, πράσινη μπλούζα και ζακέτα. Ένα παπούτσι βρέθηκε στο πόδι της, ενώ το δεύτερο εντοπίστηκε κοντά χωρίς κορδόνι. Πάνω της βρέθηκε κάλτσα δεμένη σαν αυτοσχέδιο πουγκί με μικρό χρηματικό ποσό. Η φούστα και το παντελόνι που φορούσε δεν εντοπίστηκαν στη σπηλιά· ήταν τα ενδύματα που προηγουμένως είχε βρει ο βοσκός σε άλλο σημείο του βουνού, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα.