Πάτρα: Κατασχέθηκαν πάνω από 12 κιλά κάνναβης- Σύλληψη άνδρα

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στην Πάτρα συνελήφθη άνδρας στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για διακίνηση ναρκωτικών.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, χθες το μεσημέρι, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία, για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες,
πραγματοποίησαν έρευνες σε οικία και σε αποθήκη του κατηγορούμενου, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν :
-12- κιλά και -846- γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε -20- αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες
-8.190- ευρώ και
-1- κινητό τηλέφωνο

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

