Πάτρα: "Μύρισαν" Χριστούγεννα- Γέμισε δεντράκια η Μαιζώνος

Ο Δήμος Πατρέων ξεκίνησε τις χριστουγεννιάτικες παρεμβάσεις στην πόλη, φέρνοντας το πνεύμα των γιορτών στους δημόσιους χώρους.

Στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, στην πλατεία Όλγας έχουν ήδη τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικα δέντρα και γιορτινά διακοσμητικά, δημιουργώντας έναν φιλόξενο και εορταστικό χώρο για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, ενισχύοντας την εορταστική εικόνα της πόλης.