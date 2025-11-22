Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: "Μύρισαν" Χριστούγεννα- Γέμισε δεντράκια η Μαιζώνος

Πάτρα: "Μύρισαν" Χριστούγεννα-...

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες

Ο Δήμος Πατρέων ξεκίνησε τις χριστουγεννιάτικες παρεμβάσεις στην πόλη, φέρνοντας το πνεύμα των γιορτών στους δημόσιους χώρους.

Στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, στην πλατεία Όλγας έχουν ήδη τοποθετηθεί χριστουγεννιάτικα δέντρα και γιορτινά διακοσμητικά, δημιουργώντας έναν φιλόξενο και εορταστικό χώρο για τους πολίτες και τους επισκέπτες της πόλης.

Οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες μέρες, ενισχύοντας την εορταστική εικόνα της πόλης.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Κατασχέθηκαν πάνω από 12 κιλά κάνναβης- Σύλληψη άνδρα

ΟΠΕΚΕΠΕ: 82.870 αγρότες πληρώθηκαν για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ

Κακοκαιρία: Σοβαρές καταστροφές σε Ιόνιο και Ήπειρο- Δρόμοι έγιναν ποτάμια, κατολισθήσεις και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Δήμος Πατρέων Χριστουγεννιάτικος Στολισμός Χριστούγεννα Πεζοδρόμηση Μαιζώνος Πλατεία Όλγας

Ειδήσεις