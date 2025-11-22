Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μεγάλη καταστροφή με πλημμύρες και κατολισθήσεις- Αποκλεισμένα χωριά

Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη Δυτική Ελλάδα από το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία και τα ορεινά των Ιωαννίνων, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.

Ηλεία: Πλημμύρες, πτώσεις δέντρων

Στις περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας, έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου (στο ύψος Κουρτεσίου και Ζησιμοπουλέικων) και στην επαρχιακή οδό Βάρδας - Νέας Μανωλάδας.

Παράλληλα, χείμαρροι «κατέβασαν» φερτά υλικά, αν και τα πλημμυρικά φαινόμενα στην παλιά πόλη των Λεχαινών και τη Βάρδα δεν προκάλεσαν «ιδιαίτερα προβλήματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα για την απομάκρυνση των κομμένων δέντρων και τους καθαρισμούς.

Αιτωλοακαρνανία: Απεγκλωβισμοί και κλειστοί δρόμοι

Ανάλογα προβλήματα καταγράφηκαν σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην περιοχή της Βόνιτσας.

Σημαντική συσσώρευση υδάτων παρατηρήθηκε στο οδικό δίκτυο, κυρίως στην επαρχιακή οδό Περατιάς - Πλαγιάς, καθώς και σε περιοχές της Αμφιλοχίας και της Παλαίρου. Μηχανήματα της Περιφέρειας και των Δήμων εργάζονται αδιάκοπα για τον καθαρισμό των δρόμων.

Βόρεια Τζουμέρκα: Καταπτώσεις, διακοπές και έκκληση για μη μετακινήσεις

Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφηκε στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο.

Οι ζημιές μετέτρεψαν την περιοχή σε «βομβαρδισμένο τοπίο», με καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών και «κομμένους» δρόμους.