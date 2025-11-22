Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Μεγάλη καταστροφή με πλημμύρες και κατολισθήσεις- Αποκλεισμένα χωριά

Δύσκολες καταστάσεις
Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη Δυτική Ελλάδα από το βράδυ της Παρασκευής, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα, κυρίως στην Ηλεία, την Αιτωλοακαρνανία και τα ορεινά των Ιωαννίνων, όπου η κατάσταση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολη.
Ηλεία: Πλημμύρες, πτώσεις δέντρων
Στις περιοχές των Λεχαινών και της Βάρδας, έντονες βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα.
Ο δήμαρχος Ανδραβίδας - Κυλλήνης, Γιάννης Λέντζας, ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου (στο ύψος Κουρτεσίου και Ζησιμοπουλέικων) και στην επαρχιακή οδό Βάρδας - Νέας Μανωλάδας.
Παράλληλα, χείμαρροι «κατέβασαν» φερτά υλικά, αν και τα πλημμυρικά φαινόμενα στην παλιά πόλη των Λεχαινών και τη Βάρδα δεν προκάλεσαν «ιδιαίτερα προβλήματα». Σύμφωνα με τον ίδιο, τα μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν άμεσα για την απομάκρυνση των κομμένων δέντρων και τους καθαρισμούς.
Αιτωλοακαρνανία: Απεγκλωβισμοί και κλειστοί δρόμοι
Ανάλογα προβλήματα καταγράφηκαν σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας. Η Πυροσβεστική δέχθηκε κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια και ισόγεια στην περιοχή της Βόνιτσας.
Σημαντική συσσώρευση υδάτων παρατηρήθηκε στο οδικό δίκτυο, κυρίως στην επαρχιακή οδό Περατιάς - Πλαγιάς, καθώς και σε περιοχές της Αμφιλοχίας και της Παλαίρου. Μηχανήματα της Περιφέρειας και των Δήμων εργάζονται αδιάκοπα για τον καθαρισμό των δρόμων.
Βόρεια Τζουμέρκα: Καταπτώσεις, διακοπές και έκκληση για μη μετακινήσεις
Η πιο δύσκολη κατάσταση καταγράφηκε στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων, όπου η κακοκαιρία προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε όλα τα χωριά και το επαρχιακό δίκτυο.
Οι ζημιές μετέτρεψαν την περιοχή σε «βομβαρδισμένο τοπίο», με καταπτώσεις βράχων, κατολισθήσεις και καθιζήσεις, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμών και «κομμένους» δρόμους.
Προβλήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης είναι εκτεταμένα. Ο Δήμος ενημέρωσε τους κατοίκους ότι η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης δεν ήταν εφικτή άμεσα, καθώς όσα χωριά εξυπηρετούνται από τον ΔΕΔΔΗΕ Άρτας θα παρέμεναν χωρίς ρεύμα.
Ο Δήμος απηύθυνε έκκληση στους δημότες να μην μετακινούνται άσκοπα, τονίζοντας ότι «η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη» και πως οι ανάγκες των ευπαθών ομάδων θα καλύπτονται κατ' οίκον.
Παράλληλα, η Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου προχώρησε σε απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των τύπων οχημάτων σε χωριά που βρίσκονται κοντά στον Άραχθο ποταμό.
Εκτεταμένα προβλήματα και στην Κέρκυρα
Η βόρεια Κέρκυρα μετρά τεράστιες ζημιές ενώ πολλά χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό.
Η βροχόπτωση ήταν εξαιρετικά έντονη, με 220 χιλιοστά μέσα σε μόλις μιάμιση με δύο ώρες, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 220 τόνους νερού ανά στρέμμα. Αυτό εξηγεί και το μέγεθος των ζημιών.
Παράλληλα, από σήμερα το πρωί βρίσκεται στην Κέρκυρα κλιμάκιο υπό τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο και τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, Πέτρο Καμπούρη, μαζί με στελέχη του υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας.
«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και τραγική»
Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γεώργιος Μαχειμάρης περιέγραψε στην εκπομπή «Τώρα Μαζί» του OPEN την κατάσταση που επικρατεί στο νησί από το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας αλλά και τις προσπάθειες που ξεκίνησαν για την αποκατάσταση των ζημιών.
«Η κατάσταση παραμένει δύσκολη και τραγική. Μια βιβλική καταστροφή άφησε αυτό το κύμα κακοκαιρίας σε πολλά χωριά. Συνολικά πάνω από 15 χωριά είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολλά αυτοκίνητα καταστραφήκαν. Ολόκληρα κομμάτια από λόφους, φερτά ύλη, χώματα αλλά και δένδρα που ξεριζώθηκαν μεταφέρθηκαν στους κεντρικούς δρόμους» ανέφερε αρχικά ο Δήμαρχος και πρόσθεσε:
«Δήμος, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και εθελοντές δουλεύουν για να αποκαταστήσουν τη ζωή στα χωριά αυτά. Ρεύμα και νερό δεν έχουμε στα περισσότερα. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα».
Και συνέχισε ο δήμαρχος βόρειας Κέρκυρας: «Παράλληλα ξεκινά η καταγραφή των ζημιών ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις περισσότερα από 40 σπίτια έχουν μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία ενώ πολλά αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί, μεταξύ αυτών και δυο περιπολικά της αστυνομίας. Πολλές ζημιές έχουν υποστεί και πολλοί δρόμοι».
Και έκλεισε λέγοντας: «Τα σχολεία θα μείνουν κλειστά τη Δευτέρα ενώ οι αθλητικοί αγώνες του σαββατοκύριακου αναβλήθηκαν. Αναμένουμε κλιμάκιο της κυβέρνησης να συντονίσουμε τις προσπάθειες μας και να καταγράψουμε τα ζητήματα που έχουν δημιουργηθεί. Σε 35 λεπτά έπεσε το 30% βροχής του έτους. Ότι υποδομή να είχαμε δεν μπορούσε να αντέξει τόσο μεγάλο όγκο νερού».
