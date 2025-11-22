Νέες επαφές Ζελένσκι με συμμάχους- Το σχέδιο Τραμπ χρειάζεται «περισσότερη δουλειά», λέει η Ευρώπη

Διαβουλεύσεις Κιέβου με εταίρους για τον τερματισμό του πολέμου
Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο μέτωπο της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό το Σάββατο (22/11), έκανε γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με διεθνείς εταίρους με στόχο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου.
Παράλληλα, οι ηγέτες 11 ευρωπαϊκών χωρών και εκπρόσωποι της ΕΕ, που συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, εκτιμούν ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης, αλλά «χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία» προκειμένου να προχωρήσει.
«Το αρχικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Εντούτοις, πιστεύουμε πως το προσχέδιο είναι μια βάση που χρειάζεται επιπλέον δουλειά», υπογραμμίζουν οι ηγέτες.
«Είμαστε ξεκάθαροι επί της αρχής ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».
Οι ηγέτες τονίζουν πως οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί τη συμφωνία τους.
Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.
Η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μποϊκόταρε τη Σύνοδο.
Ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας
Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε το Σάββατο (22/11) πως υπέγραψε διάταγμα για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας και ενέκρινε όλες τις σχετικές οδηγίες. «Αυτές τις μέρες θα γίνουν διαβουλεύσεις με εταίρους για τα βήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου» είπε αρχικά στο μήνυμά του.
«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και ακριβώς τι χρειάζεται για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να πραγματοποιήσει τρίτη εισβολή, άλλο ένα πλήγμα στην Ουκρανία – όπως και στο παρελθόν επαναλαμβανόμενα εγκλήματα κατά του λαού μας και κατά άλλων εθνών επίσης».
Στη συνέχεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε πως «τώρα πρόκειται για πολύ περισσότερα από εκείνα ή άλλα σημεία ενός ή άλλου εγγράφου».
«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι πουθενά στην Ευρώπη και στον κόσμο η αρχή ότι τα εγκλήματα κατά των ανθρώπων και της ανθρωπότητας, κατά κρατών και λαών μπορούν να έχουν κάποια ανταμοιβή και συγχώρεση» τόνισε στη συνέχεια και πρόσθεσε πως «η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη».
«Και αυτό το συναίσθημα δεν είναι μόνο δικό μου – ξέρω ότι είναι το συναίσθημα εκατομμυρίων ανθρώπων μας και των περισσότερων ανθρώπων στον κόσμο» κατέληξε.
Ο Ουκρανός πρόεδρος, που βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, υπέγραψε σήμερα ένα διάταγμα σχετικά με τη σύνθεση της αποστολής που θα συμμετάσχει «στη διαπραγματευτική διαδικασία με τις ΗΠΑ και άλλους διεθνούς εταίρους της Ουκρανίας, όπως και με εκπροσώπους της Ρωσίας».
Σύμφωνα με το διάταγμα, η αντιπροσωπεία θα αποτελείται από το “δεξί χέρι” του Ζελένσκι, τον επικεφαλής της προεδρίας Αντρίι Γερμάκ και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Ουμέροφ, τους αρχηγούς των υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών και τον αρχηγό του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων. Ήτοι μια αποστολή κυρίως στρατιωτική.
Στην Ελβετία οι διαβουλεύσεις, σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος ασφαλείας της Ουκρανίας, έδειξε σήμερα την Ελβετία ως τον τόπο των διαβουλεύσεων.
«… Ξεκινάμε διαβουλεύσεις μεταξύ υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ με επίκεντρο τις πιθανές παραμέτρους μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ελβετία», ανέφερε ο Ρουστέμ Ουμέροφ, ο γραμματέας του Συμβούλιου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, σε ανάρτησή του στο Telegram.
«Εκτιμάμε τη συμμετοχή της αμερικανικής πλευράς και την ετοιμότητά της για ουσιαστικές συνομιλίες».
«Η Ουκρανία προσεγγίζει αυτήν τη διαδικασία με μια σαφή κατανόηση των συμφερόντων της. Πρόκειται για ένα νέο βήμα του διαλόγου που συνεχίζεται εδώ και κάποιες ημέρες και που στοχεύει κυρίως να εναρμονίσει το όραμά μας για τα επόμενα στάδια», επισήμανε ο ίδιος σε ανάρτηση στο Facebook.
Με ή χωρίς τους Ευρωπαίους οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία;
Όπως μεταδίδει το Reuters, ο Ουμέροφ επεξεργάστηκε την ανάρτησή του, χωρίς να εξηγεί για ποιον λόγο, έπειτα από μια προηγούμενη εκδοχή της όπου έλεγε πως οι συνομιλίες θα διεξαχθούν «με τη συμμετοχή των Ευρωπαίων εταίρων».
Αξίζει να σημειωθεί πως και στο μήνυμα Ζελένσκι απουσιάζει αναφορά στο ποιοι ακριβώς θα είναι οι εταίροι της Ουκρανίας που θα συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις για το ειρηνευτικό σχέδιο, δημιουργώντας ερωτήματα, δεδομένης και της άγνοιας των Ευρωπαίων ηγετών για το σχέδιο που διαμόρφωσε η αμερικανική πλευρά.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
