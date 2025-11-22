Νέες επαφές Ζελένσκι με συμμάχους- Το σχέδιο Τραμπ χρειάζεται «περισσότερη δουλειά», λέει η Ευρώπη

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στο μέτωπο της ειρηνευτικής διαδικασίας για την Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε νέο μήνυμά του προς τον ουκρανικό λαό το Σάββατο (22/11), έκανε γνωστό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαβουλεύσεις με διεθνείς εταίρους με στόχο τον καθορισμό των επόμενων βημάτων για τον τερματισμό του πολέμου.

Παράλληλα, οι ηγέτες 11 ευρωπαϊκών χωρών και εκπρόσωποι της ΕΕ, που συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου της G20 στη Νότια Αφρική, εκτιμούν ότι το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να αποτελέσει ένα σημείο εκκίνησης, αλλά «χρειάζεται περαιτέρω επεξεργασία» προκειμένου να προχωρήσει.

«Το αρχικό προσχέδιο της πρότασης των 28 σημείων περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία που θα είναι αναγκαία για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Εντούτοις, πιστεύουμε πως το προσχέδιο είναι μια βάση που χρειάζεται επιπλέον δουλειά», υπογραμμίζουν οι ηγέτες.

«Είμαστε ξεκάθαροι επί της αρχής ότι τα σύνορα δεν πρέπει να αλλάξουν με τη βία. Ανησυχούμε επίσης για τους προτεινόμενους περιορισμούς στις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που θα καταστήσουν την Ουκρανία ευάλωτη σε μελλοντικές επιθέσεις».

Οι ηγέτες τονίζουν πως οποιοδήποτε στοιχείο σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα χρειαστεί τη συμφωνία τους.

Τη δήλωση υπογράφουν οι Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα για την ΕΕ, όπως ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, όπως και οι πρωθυπουργοί του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ, της Ιρλανδίας Μίχαλ Μάρτιν, της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ, της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ και της Νορβηγίας Γιούνας Γκαρ Στόρε.

Η ομάδα της G7 και Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ προκειμένου να συζητήσουν ένα αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μποϊκόταρε τη Σύνοδο.

Ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας

Ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε το Σάββατο (22/11) πως υπέγραψε διάταγμα για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας της Ουκρανίας και ενέκρινε όλες τις σχετικές οδηγίες. «Αυτές τις μέρες θα γίνουν διαβουλεύσεις με εταίρους για τα βήματα που απαιτούνται για τον τερματισμό του πολέμου» είπε αρχικά στο μήνυμά του.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και ακριβώς τι χρειάζεται για να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να πραγματοποιήσει τρίτη εισβολή, άλλο ένα πλήγμα στην Ουκρανία – όπως και στο παρελθόν επαναλαμβανόμενα εγκλήματα κατά του λαού μας και κατά άλλων εθνών επίσης».

Στη συνέχεια, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε πως «τώρα πρόκειται για πολύ περισσότερα από εκείνα ή άλλα σημεία ενός ή άλλου εγγράφου».