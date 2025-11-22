Νέο χειρουργείο για τον 18χρονο Μάριο- Το μήνυμα της μητέρας του

Η μητέρα του 18χρονου φοιτητή, από το Αγρίνιο, ενημέρωσε πως ο γιος της θα υποβληθεί αύριο σε νέα χειρουργική επέμβαση, καθώς οι θεράποντες ιατροί έκριναν πως αυτό είναι το καλύτερο για την εξέλιξη της υγείας του.

Όπως ανέφερε, ο νεαρός παραμένει σε σταθερή κατάσταση μετά το πρώτο χειρουργείο, ωστόσο ο δρόμος της αποθεραπείας εξακολουθεί να είναι απαιτητικός.

Με εμφανή συγκίνηση, η μητέρα του τόνισε: «Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας. Οι γιατροί θεώρησαν ότι είναι καλύτερο ο Μάριος να μπει αύριο στο χειρουργείο! Είναι σταθερός μετά την πρώτη επέμβαση έχουμε ακόμη μάχες να δώσουμε αλλά τώρα εδώ που είμαστε έχουμε και τα όπλα για να παλέψουμε. Θα σας ενημερώνω για να ξέρετε την αλήθεια».

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες, ενώ η οικογένεια παραμένει στο πλευρό του 18χρονου εν αναμονή της νέας επέμβασης.