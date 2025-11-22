Δύο διαρρήξεις σε ταξί στην Πάτρα μέσα σε μία νύχτα

Σήμερα το πρωί αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη, βρέθηκαν δύο οδηγοί ταξί στην Πάτρα, όταν διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν διαρρηχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το ένα ταξί ήταν σταθμευμένο στην οδό Καλαβρύτων, όπου ο οδηγός είδε σπασμένη κλειδαριά και εμφανή ίχνη παραβίασης. Παρόμοια εικόνα αντίκρισε και ο δεύτερος επαγγελματίας οδηγός σε άλλο σημείο της πόλης. Και στα δύο οχήματα εντοπίστηκαν υλικές ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς έχουν αφαιρέσει οι δράστες.

Στα σημεία έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη αποτυπωμάτων, με στόχο τον εντοπισμό των αγνώστων που έδρασαν πιθανότατα τις πρώτες πρωινές ώρες.