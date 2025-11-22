Back to Top
Δύο διαρρήξεις σε ταξί στην Πάτρα μέσα σε μία νύχτα

Οι οδηγοί εντόπισαν ζημιές και ερευνώνται τα κίνητρα των δραστών

Σήμερα το πρωί αντιμέτωποι με μια δυσάρεστη έκπληξη, βρέθηκαν δύο οδηγοί ταξί στην Πάτρα, όταν διαπίστωσαν ότι τα οχήματά τους είχαν διαρρηχθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το ένα ταξί ήταν σταθμευμένο στην οδό Καλαβρύτων, όπου ο οδηγός είδε σπασμένη κλειδαριά και εμφανή ίχνη παραβίασης. Παρόμοια εικόνα αντίκρισε και ο δεύτερος επαγγελματίας οδηγός σε άλλο σημείο της πόλης. Και στα δύο οχήματα εντοπίστηκαν υλικές ζημιές, ενώ μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι ακριβώς έχουν αφαιρέσει οι δράστες.

Στα σημεία έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και τη λήψη αποτυπωμάτων, με στόχο τον εντοπισμό των αγνώστων που έδρασαν πιθανότατα τις πρώτες πρωινές ώρες.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ταξί Διάρρηξη Οδηγοί Ταξί

