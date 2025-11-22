Παγκράτι: Οι οδηγοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια μετά το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε 72χρονη

Δύο συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι που στοίχισε τη ζωή σε 72χρονη πεζή.

Ο 84χρονος κατηγορείται ότι παραβίασε την προτεραιότητα, προκαλώντας τη θανατηφόρα σύγκρουση, ενώ συνελήφθη και ο 57χρονος οδηγός του άλλου οχήματος, καθώς ο προφυλακτήρας του οχήματός του αποκολλήθηκε από τη σύγκρουση και τραυμάτισε το θύμα.

Και οι 2 κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Μετά την απολογία τους για το τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι όπου πέθανε ακαριαία η 72χρονη ενώ περπάταγε με την κόρη της, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Και στους 2 έγινε αλκοτέστ αλλά και πάρθηκε αίμα για να εξακριβωθεί αν είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών. Μέχρι στιγμής φέρεται πως δεν είχαν κάνει χρήση οποιασδήποτε ουσίας. Και οι 2 οδηγοί είχαν νόμιμα έγγραφα και δίπλωμα οδήγησης.

Από την πρώτη στιγμή που η 72χρονη ξεψύχησε στην άσφαλτο, οι αρχές προσπαθούν να βρουν χώρο φιλοξενίας για την 32χρονη κόρη της που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Η μητέρα της ήταν ο μόνος άνθρωπος εν ζωή που μπορούσε να την προσέχει.

Εν τέλει μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο αστυνομικό τμήμα Παγκρατίου και εκεί κλήθηκε υπηρεσιακός ψυχολόγος για να αξιολογήσει την ψυχολογική της κατάσταση.

Στη συνέχεια, με εντολή του εισαγγελέα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Αιγινήτειο» για προσωρινή φιλοξενία.