Η ζωή του Μαδούρο στη φυλακή: Τις νύχτες φωνάζει από το κελί ότι έχει απαχθεί

Τρεις μήνες μετά τη σύλληψή του από τις ΗΠΑ, ο Νικολάς Μαδούρο παραμένει κρατούμενος στη Νέα Υόρκη και φέρεται να διαμαρτύρεται συχνά, πολλές φορές φωνάζοντας από το μικροσκοπικό κελί των 6 τ.μ. ότι παραμένει πρόεδρος της Βενεζουέλας, ότι έχει απαχθεί και ότι τον κακομεταχειρίζονται.

Η σκηνή αυτή δεν περιλαμβάνεται σε καμία δικαστική απόφαση ούτε έχει καταγραφεί σε κάποια ακροαματική διαδικασία. Είναι όμως η ιστορία που κυκλοφορεί μέσα στο κέντρο κράτησης Metropolitan Detention Center του Μπρούκλιν (MDC), την ομοσπονδιακή φυλακή όπου ο Μαδούρο κρατείται από την ημέρα μεταφοράς του στη Νέα Υόρκη.

Εκεί, σε ένα από τα πιο σκληρά σωφρονιστικά συγκροτήματα, ξεκινά η ζωή στη φυλακή για τον άνθρωπο που επί περισσότερο από μια δεκαετία μονοπώλησε την εξουσία στη Βενεζουέλα.

Το MDC «είναι η κόλαση στη γη», σχολιάζει ο Σαμ Μάνγκελ, σύμβουλος και ειδικός επί σωφρονιστικών θεμάτων που έχει εργαστεί για χρόνια με κρατούμενους σε ομοσπονδιακές φυλακές. Οι εγκαταστάσεις «είναι σε κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης, με ελλιπή χρηματοδότηση και ανεπαρκές προσωπικό. Είναι ένα μέρος όπου κανείς δεν θα ήθελε να περάσει ούτε ένα λεπτό».

Στο κέντρο κρατούνται κατηγορούμενοι που περιμένουν δίκη ή την τελική τους καταδίκη. Από τα κελιά του έχουν περάσει γνωστά πρόσωπα: ο ράπερ Sean “Diddy” Combs, η Γκισλέιν Μάξγουελ, συνεργάτιδα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Επσταϊν, ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Χερνάντεζ και ο Χιούγκο «Ελ Πόλο» Καρβαχάλ, πρώην επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του καθεστώτος Τσάβες. Εκεί έχουν κρατηθεί επίσης διαβόητοι βαρόνοι των ναρκωτικών, όπως ο Ισμαελ «Ελ Μάγιο» Ζαμπάντα. Το MDC φιλοξενεί τόσο κρατούμενους υψηλού προφίλ όσο και ανώνυμους κατηγορούμενους για σοβαρά ομοσπονδιακά εγκλήματα.

Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φυλακών (BOP) αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση του Μαδούρο: «Για λόγους ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, η υπηρεσία δεν αποκαλύπτει τις συνθήκες κράτησης οποιουδήποτε προσώπου υπό την επιτήρησή της».

Η «καθημερινότητα» πίσω από το κελί

Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, ο Μαδούρο έχει τοποθετηθεί στη μονάδα απομόνωσης. Επισήμως χρησιμοποιείται για πειθαρχική απομόνωση, πρόληψη αυτοκτονιών και προστασία κρατουμένων υψηλού κινδύνου. Στην πράξη σημαίνει σχεδόν πλήρη απομόνωση.

Το κελί του έχει εμβαδό περίπου έξι τετραγωνικών μέτρων με μεταλλικό κρεβάτι, τουαλέτα, νιπτήρα και ένα στενό παράθυρο από το οποίο μπαίνει ελάχιστο φυσικό φως. Οι κρατούμενοι της SHU μπορούν να βγουν από το κελί τρεις φορές την εβδομάδα για μία ώρα, πάντα με χειροπέδες και δεσμά στα πόδια και συνοδεία δύο φρουρών. Σε αυτό το διάστημα μπορούν να κάνουν ντους, να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο –με μηνιαίο όριο–, να στείλουν εποπτευόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα ή να βγουν σε μια μικρή περιφραγμένη αυλή.

Πολλοί διάσημοι κρατούμενοι περνούν αρχικά από τη SHU για 72 ώρες έως μία εβδομάδα, στο πλαίσιο πρωτοκόλλων πρόληψης αυτοκτονίας. Στην περίπτωση του Μαδούρο, όμως, η απομόνωση φαίνεται να οφείλεται σε παρατεταμένους λόγους ασφαλείας. Πιθανότατα είναι ο πιο σημαντικός κρατούμενος στην ιστορία του κέντρου.

Το γεγονός ότι φωνάζει τη νύχτα μεταφέρθηκε στην εφημερίδα ABC από δικηγόρους άλλου κρατουμένου, επίσης Βενεζουελανού, που βρίσκεται σε κοντινό θάλαμο.

Στις 5 Ιανουαρίου παρουσιάστηκε ενώπιον του δικαστή Αλβιν Χέλερσταϊν στο Μανχάταν. Εκεί δήλωσε ότι είναι «πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας», υποστήριξε ότι έχει «απαχθεί» και είπε ότι συνελήφθη στο σπίτι του στο Καράκας. Ο δικαστής απάντησε ότι θα υπάρξει «χρόνος και τόπος» για να εξεταστεί η νομιμότητα της σύλληψης. Του γνωστοποιήθηκαν τα δικαιώματά του, δήλωσε αθώος και παρέμεινε προφυλακισμένος.

Προετοιμασίες για «μάχη»

Από τότε η υπόθεση εξελίσσεται σε δύο «μέτωπα». Το πρώτο είναι το δικαστικό: κατηγορίες για ναρκοτρομοκρατία, συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης στις ΗΠΑ, χρήση και κατοχή πολυβόλων και εκρηκτικών μηχανισμών. Η υπεράσπιση προετοιμάζεται, όπως λέει, για μια «ογκώδη και περίπλοκη» δικαστική μάχη, με κεντρικό ζήτημα τη νομιμότητα της σύλληψής του, την οποία χαρακτηρίζει «στρατιωτική απαγωγή».

Το δεύτερο είναι η καθημερινότητα της φυλακής. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Μαδούρο περνά τις νύχτες φωνάζοντας από το κελί του ότι έχει απαχθεί και απαιτεί να μεταφερθούν μηνύματα στην οικογένειά του και σε άλλους Βενεζουελάνους κρατούμενους.

Στον δικαστικό φάκελο αναφέρεται επίσης ζήτημα υγείας. Κατά την πρώτη ακρόαση, ο δικηγόρος του ενημέρωσε το δικαστήριο ότι υπάρχουν ιατρικά θέματα που απαιτούν φροντίδα και ζήτησε να διασφαλιστεί η κατάλληλη θεραπεία κατά την προφυλάκιση.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες ζήτησαν να τους επισκεφτεί ο πρόξενος της Βενεζουέλας που, πράγματι, μετέβη στη φυλακή στις 30 Ιανουαρίου. Πρόσφατα ο διπλωμάτης Φέλιξ Πλασένσια, πρώην υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ορίστηκε εκπρόσωπος της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ και μετέβη στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στις επαφές.

Υπάρχει επίσης ένα οικονομικό ζήτημα: η υπεράσπιση ζήτησε άδεια από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ώστε να πληρωθούν τα δικηγορικά έξοδα από κεφάλαια της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Η αρχική άδεια τροποποιήθηκε για τον Μαδούρο ώστε να μην επιτρέπεται άμεση χρηματοδότηση.

Στη φυλακή, ο χρόνος μετριέται όχι με εποχές αλλά με ώρες φαγητού και λεπτά τηλεφωνικών κλήσεων. Η προτεραιότητα των αρχών είναι να μη συμβεί τίποτα πριν από τη δίκη.