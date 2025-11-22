«Δεν είναι η τελική μου πρόταση»: Ο Τραμπ επαναδιατυπώνει το σχέδιο 28 σημείων για την Ουκρανία

Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που παρουσίασε ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διευκρίνισε ότι το σχέδιο που κατέθεσε δεν αποτελεί οριστική πρόταση και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως «take it or leave it». Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, η πρότασή του για την ειρήνη στην Ουκρανία είναι προσωρινή και υπό διαπραγμάτευση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τροποποιήσεων.

«Ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Αλλά απάντησε «όχι» όταν ερωτήθηκε αν είναι η οριστική του πρόταση.

Οι δηλώσεις Τραμπ αλλάζουν το τοπίο καθώς όλα έδειχναν πως η πρόταση του Αμερικανού προέδρου αποτελεί τελεσίγραφο για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ή θα έπρεπε να το αποδεχθεί ή θα έχανε την στήριξη των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πως περιμένει απάντηση από την Ουκρανία το αργότερο έως την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ενώ θέλει να έχει υπογραφεί μνημόνιο ειρήνης μέχρι το τέλος της χρονιάς.