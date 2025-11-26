Back to Top
Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση για την 4η σεζόν της σειράς

Maestro: Η επίσημη ανακοίνωση για την 4η...

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζει στους αγαπημένους Παξούς και σκηνοθετεί το all–star cast του «Maestro»

Η Alter Ego Media και το MEGA ανακοίνωσαν πως  προχωρά με εντατικούς ρυθμούς η παραγωγή της τέταρτης σεζόν της σειράς φαινόμενο του MEGA, «Maestro», που θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στο Netflix.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης γυρίζει στους αγαπημένους Παξούς και σκηνοθετεί το all–star cast του «Maestro» – που επανέρχεται σύσσωμο – μαζί με νέα πρόσωπα.

 Το «Maestro» αποτελεί τη μοναδική έως σήμερα ελληνική τηλεοπτική σειρά που έχει αποκτηθεί από το Netflix για παγκόσμια διανομή, μια πρωτιά που καταγράφεται στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης.

 Η τέταρτη σεζόν της μεγάλης παραγωγής του MEGA με την υπογραφή του Χριστόφορου Παπακαλιάτη υπόσχεται να ακολουθήσει την ίδια εξαιρετική πορεία, προσφέροντας νέες συναρπαστικές εξελίξεις, υψηλή αισθητική και την υπογραφή ποιότητας που το έχει καθιερώσει ως ένα από τα σημαντικότερα τηλεοπτικά εγχειρήματα των τελευταίων ετών.

