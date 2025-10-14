Maestro: Οι νέες φωτογραφίες του Χριστόφορου Παπακαλιάτη από τα γυρίσματα στους Παξούς

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας, πολυαναμενόμενης τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro».

Η ανάρτηση του δημιουργού

Μετά την έναρξη των γυρισμάτων στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου, η παραγωγή έχει πλέον μεταφερθεί στους Παξούς, όπου θα πραγματοποιηθεί και το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν.

Ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μοιράστηκε πρόσφατα με τους ακολούθους του στο Instagram νέες φωτογραφίες από το νησί, επιβεβαιώνοντας την έναρξη των γυρισμάτων στο ειδυλλιακό σκηνικό του Ιονίου.







