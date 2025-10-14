Maestro: Οι νέες φωτογραφίες του Χριστόφορου Παπακαλιάτη από τα γυρίσματα στους Παξούς

Η νέα σεζόν της επιτυχημένης σειράς αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία
Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται τα γυρίσματα της νέας, πολυαναμενόμενης τέταρτης σεζόν της επιτυχημένης σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro».
Η ανάρτηση του δημιουργού
Μετά την έναρξη των γυρισμάτων στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου, η παραγωγή έχει πλέον μεταφερθεί στους Παξούς, όπου θα πραγματοποιηθεί και το μεγαλύτερο μέρος της φετινής σεζόν.
Ο δημιουργός της σειράς, Χριστόφορος Παπακαλιάτης, μοιράστηκε πρόσφατα με τους ακολούθους του στο Instagram νέες φωτογραφίες από το νησί, επιβεβαιώνοντας την έναρξη των γυρισμάτων στο ειδυλλιακό σκηνικό του Ιονίου.
«Και με κρύο και με ζέστη και με ήλιο και βροχή, οι Παξοί είναι πάντα οι Παξοί για το Maestro και τα νέα επεισόδια!», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τα γυρίσματα και μια φωτογραφία του ίδιου με τη Χαρούλα Αλεξίου, που επιστρέφει και φέτος στον ρόλο της.
Το σύνολο του βασικού καστ βρίσκεται ήδη στο νησί, με τα γυρίσματα να εξελίσσονται χωρίς διακοπή, παρά τις εναλλαγές του καιρού. Οι Παξοί, που αποτελούν πια σήμα κατατεθέν της σειράς, φιλοξενούν ξανά τις ιστορίες των ηρώων που αγαπήθηκαν από το ελληνικό και διεθνές κοινό – ιδίως μετά την προβολή του «Maestro in Blue» στο Netflix.
