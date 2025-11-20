Το «Maestro» επιστρέφει: Η πρεμιέρα του νέου κύκλου και οι ανατροπές στο σενάριο

Η πετυχημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη αναμένεται με συνταρακτικές εξελίξεις
Η Κλέλια Ανδριολάτου, πρωταγωνίστρια της σειράς «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που προβάλλεται και στο Netflix, μίλησε για τον νέο κύκλο της δημοφιλούς παραγωγής.
«Φέτος η σειρά θα είναι λίγο πιο αστυνομική. Θα έχουμε αρκετές ανατροπές. Μπαίνουν και νέοι ρόλοι, οπότε μεγαλώνει η ομάδα μας. Θα ήθελα να δουλεύω σ' αυτή τη σειρά για πάντα. Είμαστε πολύ τυχεροί», ανέφερε η ηθοποιός σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Breakfast@Star».
Όσον αφορά την πορεία των γυρισμάτων, η Κλέλια Ανδριολάτου εξήγησε ότι αυτά θα ολοκληρωθούν κοντά στο καλοκαίρι. «Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα αργήσετε λίγο να τα δείτε», πρόσθεσε, ενώ για το ενδεχόμενο νέας σεζόν τόνισε: «Δεν νομίζω, η αλήθεια είναι. Είναι το τέλος. Έτσι λέει, δεν ξέρω, τι να πω κι εγώ».
Όσο για την πρεμιέρα του νέου κύκλου, η ηθοποιός εκτίμησε ότι θα γίνει τον Οκτώβριο, καθώς τα γυρίσματα και το μοντάζ θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι.
