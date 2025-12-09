Προκόπης Αγαθοκλέους: Είδα μια φορά τον Άγιο Παΐσιο στον ύπνο μου, ήταν συγκλονιστικό

Ο Προκόπης Αγαθοκλέους βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «The 2night Show» και μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου για τον εμβληματικό ρόλο που ερμήνευσε στη σειρά του Mega, «Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό».

Ο ηθοποιός μίλησε για ένα όνειρο που δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί επειδή τον ξύπνησε ο γιος του. Όπως είπε, όταν έμαθε πως του δόθηκε ο ρόλος, διάβασε πολύ και η ιστορία του Αγίου τον συγκλόνισε.

«Θεωρώ ότι ο δημόσιος λόγος έχει ευθύνη. Όταν δεν έχω πολλά πράγματα να πω, σιωπώ. Είμαι 38 χρονών. Είχα κάνει πολύ θέατρο αλλά το ευρύ κοινό δεν με γνώριζε μέχρι να παίξω στη σειρά “Άγιος Παϊσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό” δήλωσε αρχικά ο Προκόπης Αγαθοκλέους.

Μιλώντας για τη σειρά “Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό”, ο πρωταγωνιστής της σημείωσε ότι «Ο ρόλος του Αγίου Παϊσίου με βοήθησε πολύ στο κομμάτι στης σοφίας. Είναι σπουδαίος δάσκαλος και μόνο να τον διαβάσει κανείς. Πριν τον πρώτο κύκλο διάβασα πολλούς μήνες και πολλούς μήνες πριν τον δεύτερο. Σύνολο μελέτης πάνω σε αυτό, ήταν τέσσερα χρόνια μελέτης. Με εντυπωσίασε η ψυχή του Αγίου. Δεν είχε και κάτι άλλο, ψυχή μόνο. Είχε σε τεράστια αφθονία σε αυτό που λείπει στην εποχή μας. Είχε μέσα του αποθέματα ολόκληρα. Ανεξάντλητη πηγή καλοσύνης και θυσιαστικής αγάπης, η οποία πηγάζει από την ψυχή. Δεν μπορούσε να έρχεται από πουθενά αλλού. Και φυσικά από την λατρευτική του αγάπη προς τον Χριστό».

Επιπλέον, ο Προκόπης Αγαθοκλέους υπογράμμισε: «Όταν πήρα τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου, αγχώθηκα και αναρωτήθηκα αν θα τα καταφέρω. Είπα πως σίγουρα δε θα τα καταφέρω σε τέτοιο βάθος. Σίγουρα δε θα καταφέρω να γίνω ο Άγιος Παΐσιος, όμως καταλαβαίνοντας στο ελάχιστο που καταλαβαίνω την ψυχή του και τι θησαυρό κουβαλούσε αυτός ο Άγιος, όταν ήταν ο γέροντας Παΐσιος, να καταλάβω το ποιόν, τον πυρήνα και να τον δώσω όσο καλύτερα μπορούσα».

Μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο όνειρο που είδε, λέγοντας ότι «Είδα μια φορά τον Άγιο Παΐσιο στον ύπνο μου. Ήταν συγκλονιστικό. Κοιμόμουν, ήταν πρωί και είχαν ξυπνήσει τα παιδιά. Το λέω γιατί τελικά ο Κίμωνας με ξύπνησε. Φαίνεται είχα αγωνία επειδή πλησίαζε ο καιρός που θα ξεκινούσα τα γυρίσματα. Στο όνειρο ήμουν στην Παναγούδα, στον συρμάτινο φράχτη που χτυπάς το κουδουνάκι για να μπεις και επαναλάμβανα φωναχτά: “Γέροντα να μπω; Γέροντα είσαι μέσα, να μπω;”. Κάποια στιγμή ανοίγει η πόρτα με το κόκκινο σταυρουδάκι, βγαίνει ο γέροντας και θυμάμαι ότι ένιωσα μια απίστευτη χαρά που τον είδα. Τον κοιτούσα και περίμενα να μου απαντήσει. Άνοιξε τα χέρια και μου είπε: “Εσύ δε θα…;” και εκείνη την ώρα με ξυπνάει ο γιος μου”

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Θυμάμαι εκείνη την ώρα ότι προσπάθησα να ξανακοιμηθώ για να το ζήσω. Ξανάκλεισα τα μάτια μου για να συνεχίσει το όνειρο. Δε συνέχισε το όνειρο αλλά έγινε πραγματικότητα. Βρέθηκα στην Παναγούδα πολλές φορές. Βρέθηκα να φοράω αυτό το τιμημένο ασκητικό ράσο του Ορθόδοξου Μοναχού. Έχω λατρέψει αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστράφηκα όλον αυτόν τον καιρό. Που μας βοήθησαν πάρα πολύ στο να φέρουμε εις πέρας τα γυρίσματα με την τεράστια δυσκολία».

«Βρέθηκα στο Άγιο Όρος ένα δεκαήμερο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα. Πήγα στο κελί του Αγίου Παϊσίου, είναι όλα εκεί, το στασίδι που έχει φτιάξει το πώς το έχει φτιάξει. Έχει βάλει στον τοίχο ένα κομμάτι πουλόβερ, για να μην κρυώνει η πλάτη του. Τα βλέπεις όλα είναι εκεί. Έμεινα μόνος στο κελί του Αγίου και του μίλησα όσο αληθινά μπορούσα» είπε ο Προκόπης Αγαθοκλέους σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Αναφερόμενος στη σύζυγό του, αποκάλυψε πως «Πήγα στη Βραζιλία για την ανάγκη της παράστασης “Still Life”, πήρα το δαχτυλίδι από εκεί και της έκανα πρόταση γάμου στην Κύπρο. Η Μαρίνα, είναι ιδιαίτερη, δεν ήθελε μονόπετρο. Έψαχνα κάτι ιδιαίτερο και σκέφτηκα ότι θα το βρω στην Βραζιλία. Ήμασταν μαζί 4 χρόνια, είχαμε σχέση και αποφάσισα ότι θέλω να περάσω όλη μου τη ζωή με αυτόν τον άνθρωπο. Η Μαρίνα είναι ένας άνθρωπος που αγαπά την ισότητα, αγωνίζεται και παλεύει για αυτήν. Όταν γονάτισα, γονάτισε και μου είπε: “Σε αυτόν τον γάμο θα είμαστε ίσιοι”».

Επιπλέον, ανέφερε πως «Το Πάσχα που μας πέρασε, στην Κύπρο είχαν γεμίσει οι εκκλησίες. Δε θα σταθώ σε αυτό, αλλά σε ένα πράγμα που είναι πολύ σημαντικό. αυξήθηκαν οι εξομολογήσεις. Εγώ δε θα σταθώ στο δογματικό του πράγματος, στο να πάω στην εκκλησία, να βάλω τον οβολό μου ή να ανάψω κερί. Έλαβα χιλιάδες μηνύματα, που μου το έλεγαν αυτό. Άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με την εκκλησία, με την πίστη γύρισαν μέσα τους και βρήκαν ή εντόπισαν κάτι, που μετανόησαν και ήθελαν συγχώρεση για αυτό».