Αργύρης Αγγέλου για Παρά Πέντε: «Γυρίσαμε πέντε σκηνές, θα δείτε μια γιορτή που μυρίζει Χριστούγεννα»

Για το πολυαναμενόμενο reunion της σειράς «Παρά Πέντε» μίλησε ο Αργύρης Αγγέλου.

Ο γνωστός ηθοποιός ήταν καλεσμένος τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στο The 2Night Show αποκαλύπτοντας τι θα δούμε στο επετειακό επεισόδιο που θα προβληθεί 20 χρόνια μετά μέσα από τη συχνότητα του Mega.

«Ήρθε τόσο ανέλπιστα όλο αυτό. Ο Γιώργος Καπουτζίδης όλα αυτά τα χρόνια ήταν τόσο κάθετος στο ότι δεν ήθελε να το ξαναγγίξουμε. Και όταν μια μέρα βγήκε σε μια εκπομπή και είπε “νομίζω ότι για τα 20 χρόνια κάτι πρέπει να κάνουμε”, μείναμε όλοι “τι είπε;”.

Θεωρήσαμε ότι ήταν μια παρόρμηση της στιγμής, αλλά μετά μας πήραν από το Mega και έγινε τόσο γρήγορα όλο αυτό. Ήρθε σαν ουρανοκατέβατο δώρο, σαν χριστουγεννιάτικο δώρο. Δεν πρόλαβα καν να το συνειδητοποιήσω. Η πρώτη μέρα στο γύρισμα που βρεθήκαμε ήταν αξέχαστη», είπε αρχικά ο Αργύρης Αγγέλου.

Και πρόσθεσε: «Ήρθαν όλοι όσοι μπορούσαν, αυτοί που μας βάφανε, μας χτενίζανε, μας ντύνανε, μας φωτίζανε, μας σκηνοθετούσανε. Και κάποια στιγμή έρχεται η Κωνσταντίνα και μου λέει “πρέπει να σηκώσουμε τα μαλλιά να κάνουμε το τσουλούφι”. Ένιωσα το πέρασμα του χρόνου.

Γυρίσαμε πέντε σκηνές. Δεν μιλάμε για την πλοκή, αλλά για τη ζωή των ηρώων μέσα στα 20 χρόνια, σε κομβικές περιόδους. Αυτό που θα δείτε είναι μια γιορτή, ένα λαμπερό, χαρούμενο, γιορτινό πράγμα που μυρίζει Χριστούγεννα. Είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που όλα αυτά τα χρόνια το κράτησε ζωντανό».



