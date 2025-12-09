Στάθης Σχίζας για Survivor: «Εγώ αν θα πήγαινα, με τους επαρχιώτες θα ’θελα να πάω»

Στην κάμερα της Super Κατερίνα μίλησε ο Στάθης Σχίζας, με αφορμή το νέο του επιχειρηματικό βήμα.

Ο πρώην παίκτης του Survivor και επιχειρηματίας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον νέο κύκλο του Survivor Αθηναίοι – Επαρχιώτες.

«Νομίζω θα αρέσει στον κόσμο. Υπάρχει και μια άτυπη κόντρα Αθηναίοι και επαρχιώτες. Εγώ αν θα πήγαινα, με τους επαρχιώτες θα ’θελα να πάω. Εγώ είμαι βλάχος, απ’ το Αγρίνιο κατάγομαι», είπε αρχικά ο Στάθης Σχίζας.

Και πρόσθεσε για τις προτάσεις που έχει δεχτεί: «Μου έχουν γίνει προτάσεις στο παρελθόν αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο ταίριαζε σε μένα. Τώρα είμαι ανοιχτός, αλλά είμαι και ιδιαίτερος. Για να παρατήσω τις δουλειές μου πρέπει να μου δοθεί ένα κίνητρο για να πω “ναι”»

Σχετικά με το MMA project του ΑΝΤ1 και τον Γιώργο Αγγελόπουλο, ο Στάθης Σχίζας είπε: «Αν είναι να παίξουμε αγώνα MMA, να παίξουμε μαζί. Φιλικό. Έχει αποδείξει ότι το ’χει με την παρουσίαση».

Για την υπόθεση με τον Σπύρο Μαρτίκα, σχολίασε: «Αφού του φάγανε χρήματα, πολύ καλά έκανε και τα διεκδίκησε και να το πάει ως το τέλος. Μπράβο του που είχε το θάρρος».

«Πάντοτε ανθίζουμε. Τι, μόνο στα επαγγελματικά θα ανθίζουμε;» ανέφερε για την προσωπική του ζωή, ενώ ξεκαθάρισε: «Πολύ δύσκολο να ήμουν ξανά με κοπέλα από τον χώρο. Δεν είναι όνειρό μου ο γάμος. Το θέμα είναι να σου το βγάλει κάποιος».

Μιλώντας για την 12χρονη κόρη του, ο ίδιος είπε: «Μεγαλώνει, έχει πάει 12 χρονών, είναι φοβερή μαθήτρια», ενώ για την προεφηβεία σχολίασε: «Για όλους έχει μπει στην προεφηβεία, εκτός από εμένα. Σε μένα είναι ακόμα το μωράκι μου».