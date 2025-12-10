Ο Δημήτρης Κουρέτας στα μπλόκα με τους αγρότες- Τραγούδησε Περπινιάδη- ΒΙΝΤΕΟ

Με έντονη διάθεση να σταθεί δίπλα στους αγρότες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, ο Πατρινός Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας συνομίλησε επί ώρες με παραγωγούς, εξηγώντας γιατί η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την περιοχή.

Χρησιμοποιώντας μάλιστα το κινητό του, ο Περιφεριάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τους έδειχνε δορυφορικές εικόνες και πραγματικά δεδομένα βροχόπτωσης από τον μηχανισμό της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, επιχειρώντας να αποτυπώσει την κατάσταση στο πεδίο.

Από τις συζητήσεις… στο τραγούδι

Αργά το βράδυ της Τρίτης (09.12.2025) στη Νίκαια, το κλίμα άλλαξε και η επίσκεψη πήρε απρόσμενη τροπή.