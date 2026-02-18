Νατάσα Ράγιου για Eurovision: «Έπαθα σοκ με τους στίχους- Είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο»

Η Νατάσα Ράγιου παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα του Breakfast@Star. Η δημοσιογράφος άσκησε σκληρή κριτική στον Ακύλα και το τραγούδι «Ferto» που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision κάνοντας λόγο για «πολιτιστικό κατήφορο».

Στο ερώτημα αν της λείπει η τηλεόραση, απάντησε κοφτά: «Όχι». Διευκρίνισε ωστόσο πως της λείπουν «οι άνθρωποι της τηλεόρασης», εξηγώντας ότι το σημερινό τηλεοπτικό τοπίο «δεν με εκφράζει έτσι όπως γίνεται τώρα».

Ιδιαίτερα αυστηρή ήταν για τη Eurovision: «Η Eurovision δεν είναι η Eurovision που ξέρουμε και αγαπήσαμε. Χαιρέτα την τη Eurovision που ήξερες». Αν και συγκινήθηκε από την προσωπική ιστορία του Ακύλα και τη μητέρα του, δήλωσε: «Λυπάμαι πάρα πολύ. Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο παιδί και μπράβο του και η μανούλα του με συγκίνησε να το χαίρεται. Έπαθα σοκ με τους στίχους. Δεν το πιστεύω ότι θα στείλουμε τέτοιους στίχους στη Eurovision. Είναι ένα τραγούδι για τους νεαρούς που τ’ ακούνε στο κλαμπ και περνάνε καλά. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μας εκπροσωπήσει στη Eurovision. Γενικά νομίζω ότι είμαστε σε έναν πολιτιστικό κατήφορο».

Αναφερόμενη στον Γιώργο Παπαδάκη, μίλησε: «Τον αγάπησα, όπως τον αγάπησε όλη η Ελλάδα. Μου λείπει πάρα πολύ». Όπως τόνισε, αυτό που θα της λείψει περισσότερο είναι «το χιούμορ του». Για τα σχόλια περί «κροκοδείλιων δακρύων», απάντησε: «Δεν με αφορά αγάπη μου αυτό… Όταν φεύγει ένας άνθρωπος, οφείλεις να του αποτίεις τον σεβασμό που του πρέπει».

Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές προσώπων, σημείωσε πως «όποιος είναι να σταθεί, θα σταθεί», υπογραμμίζοντας ότι το κοινό κρίνει μόνο από το περιεχόμενο. Και κατέληξε με μια γενική τοποθέτηση: «Όλες οι απομακρύνσεις είναι άκομψες, όπου και αν γίνονται. Από την προσωπική ζωή μέχρι την τηλεόραση».