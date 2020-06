Οι Κέβιν Μπέικον και Αμάντα Σέιφριντ στο φιλμ τρόμου "You Should Have Left"

O 61χρονος σήμερα ηθοποιός Kevin Bacon που πρωτοέλαμψε με το φιλμ «Φουτλουζ» το 1984, δεν είναι γενικά γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες τρόμου, αν και στο ενεργητικό του έχει εμφανίσεις σε ταινίες του δημοφιλούς είδους όπως το ορίτζιναλ «Friday the 13th – Παρασκευή και 13», το «Tremors – Τα σαγόνια της γης» και τα «Flatliners», «Hollow Man – Αόρατο Άγγιγμα» ενώ ήταν ο κακός και στην περιπέτεια «Άγριος ποταμός» με τη Μέριλ Στριπ. Τώρα λοιπόν ο σταρ του «Footloose» συμπρωταγωνιστεί όπως διαβάσαμε στο σάιτ του Entertainment Weekly, με την Amanda Seyfried του "Mamma Mia", στη νέα ταινία «You Should Have Left – Θα Έπρεπε να Έχεις Φύγει» που βασίζεται στη νουβέλα τρόμου του Daniel Kehlmann.

Στο καινούριο φιλμ που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα 19 Ιουνίου στις ΗΠΑ σε ψηφιακή κυκλοφορία, ο Bacon υποδύεται τον Theo Conroy, έναν επιτυχημένο μεσήλικα άνδρα, του οποίου ο γάμος με μία νεότερη του ηθοποιό, την Susanna (Seyfried) αρχίζει να καταρρέει υπό το βάρος ζήλειας, μυστικοπάθειας και άλλων καταστάσεων.

Σε μία προσπάθεια να σώσουν τη σχέση και το γάμο τους, ο Theo και η Susanna αποφασίζουν να πάνε διακοπές σε ένα εξαιρετικό σπίτι στην εξοχή έχοντας μαζί τους και την 6χρονη κόρη τους, Ella (Avery Essex). Ωστόσο στο σπίτι όπου θα καταλύσουν, παραμονεύει μία περίεργη δύναμη που θα τους απειλήσει.

Η σκηνοθεσία και το σενάριο στο «You Should Have Left» είναι του David Koepp, σεναριογράφου του περίφημου Jurassic Park, ο οποίος έχει ξανασυνεργαστεί με τον Kevin Bacon στο φιλμ τρόμου «Stir of Echoes».