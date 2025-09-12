Παναγοπούλα: «Δεν κατάλαβα τίποτα» δηλώνει ο τραυματίας του φρικτού τροχαίου

Νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών
«Πονάω…», ήταν η μοναδική λέξη που κατάφερε να ψελλίσει από το νοσοκομειακό κρεβάτι ο 69χρονος συνεπιβάτης του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο φονικό τροχαίο στην Ολυμπία Οδό, μετά τη μετωπική σύγκρουση με το όχημα της 70χρονης.
Ο τραυματίας παραμένει σε κατάσταση σοκ και, όπως δηλώνει, δεν θυμάται τίποτα από τη στιγμή του δυστυχήματος, το οποίο σημειώθηκε όταν η ηλικιωμένη γυναίκα μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας το βράδυ της Πέμπτης (11.09.2025).
«Δεν κατάλαβα σχεδόν τίποτα», είπε σήμερα (12.09.2025) στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Power Talk ο 69χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.
Με δυσκολία και εμφανή καταπόνηση, περιέγραψε πως «ξαφνικά είδαμε ένα αυτοκίνητο μπροστά μας», λίγες μόνο στιγμές πριν τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση στην Ολυμπία Οδό στο ύψος της Παναγοπούλας.
Όπως ανέφερε, το μόνο που θυμάται είναι η στιγμή που ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Συγκινημένος, μίλησε και για τον άτυχο οδηγό, τον 54χρονο Μάκη Κοντοστάνο, λέγοντας πως τον γνώριζε από παιδί, ενώ αποκάλυψε ότι η σύζυγός του εργαζόταν στην επιχείρηση με εξαρτήματα για λατομεία που διατηρούσε ο άτυχος άνδρας.
Ο 69χρονος, είναι συνταξιούχος και συνόδευε τον φίλο του στα Γιαννενα όπου ήταν ο τελικός προορισμός τους, τον 54χρονο.
Ο Μάκης Κοντοστάνος, που ήταν ιδιοκτήτης ενός μικρού λατομείου στα Μέγαρα, σκοτώθηκε χθες στην Εθνική Αθηνών Πατρών στο ύψος της Παναγοπούλας, αφού δεν πρόλαβε να αντιδράσει βλέποντας να έρχεται κατά πάνω στο όχημα που οδηγούσε κινούμενος προς Πάτρα, ένα ΙΧ του οποίου η 70χρονη οδηγός είχε μπει ανάποδα στο ρεύμα της οδού.
