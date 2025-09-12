Πάτρα: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανάκι στην Παραλία- Δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή της Παραλίας, όταν ένα μηχανάκι με δύο επιβαίνοντες, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο κοντά στο σχολείο της γειτονιάς.

Οι δύο τραυματίες βρέθηκαν μετά το τροχαίο στο οδόστρωμα και μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της τροχαίας και του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες της σύγκρουσης ερευνώνται από τις αρχές.