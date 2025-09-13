Γάζα: Πάνω από 250.000 Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την πόλη υπό τον φόβο νέας επίθεσης

Περισσότεροι από 250.000 Παλαιστίνιοι έχουν εγκαταλείψει την πόλη της Γάζας, καθώς οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ εντείνονται, τόσο χερσαία όσο και από αέρος.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, πρόκειται για ένα ακόμα βήμα στην επιχείρηση εξουδετέρωσης της Χαμάς, με στόχο την πλήρη ανάκτηση του ελέγχου της περιοχής.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν φυλλάδια στις δυτικές συνοικίες της πόλης καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα, προειδοποιώντας για επικείμενες επιχειρήσεις. «Ο στρατός δρα με ισχύ στον τομέα σας και είναι αποφασισμένος να νικήσει τη Χαμάς. Για τη δική σας ασφάλεια, εγκαταλείψτε αμέσως την περιοχή μέσω της οδού αλ Ρασίντ», ανέφεραν χαρακτηριστικά τα φυλλάδια.

Την ίδια ώρα, η Παλαιστινιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε τον θάνατο πέντε ατόμων από ισραηλινά πλήγματα τα ξημερώματα, ενώ την προηγούμενη ημέρα καταγράφηκαν τουλάχιστον 50 θύματα.

Εκτιμάται ότι περισσότερο από το ένα τέταρτο του πληθυσμού της πόλης —δηλαδή πάνω από 250.000 άνθρωποι— έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ωστόσο, ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν πως η μετακίνηση προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας είναι εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη, λόγω των καταστροφών και του συνεχιζόμενου αποκλεισμού.

Παράλληλα, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να πλήττουν υποδομές και κατοικίες στην πόλη της Γάζας, αναφέροντας ότι πρόκειται για «στοχευμένες επιχειρήσεις» με σκοπό την εξουδετέρωση της Χαμάς και τη μείωση της απειλής για τα στρατεύματα.