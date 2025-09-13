Κεφαλονιά: 23χρονος σκοτώθηκε όταν έπεσε με το ΙΧ σε γκρεμό και κατέληξε στη θάλασσα

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην Κεφαλονιά, όταν ένας 23χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Το όχημά του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στη θάλασσα, στη διαδρομή Σκάλα–Πόρος.

Το βυθισμένο αυτοκίνητο εντόπισε ένας άνδρας που βρισκόταν στη θαλάσσια περιοχή με βάρκα, ο οποίος και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Εθελοντικής Ομάδας Εκτάκτων Αναγκών Ελειού Πρόνων. Λίγη ώρα αργότερα, ο νεαρός οδηγός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη, ενώ συγγενείς και φίλοι του 23χρονου βυθίστηκαν στο πένθος, αδυνατώντας να πιστέψουν πως ο νεαρός χάθηκε τόσο άδικα και ξαφνικά.