Λονδίνο: «Συναγερμός» για τις γιγαντιαίες ταυτόχρονες πορείες ακροδεξιών και αντιρατσιστών

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου δήλωσε στο BBC ότι περίπου 1.000 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν, εκ των οποίων οι 500 ως ενισχύσεις από άλλες περιοχές της Αγγλίας, με στόχο τη διατήρηση μιας «αποστειρωμένης» ζώνης ανάμεσα στους διαδηλωτές και τους αντιδιαδηλωτές.

Πανό διαδηλωτών στο Λονδίνο που φάνηκαν σε βίντεο στα social media έφεραν συνθήματα κατά της μετανάστευσης, όπως «Stop the Boats» και «Send them Home», αλλά και μηνύματα κατά των διεμφυλικών ατόμων. Ένας συμμετέχων ύψωσε μεγάλο ξύλινο σταυρό με την επιγραφή «RIP Charlie Kirk», αναφορά στον Αμερικανό ακροδεξιό influencer που δολοφονήθηκε αυτήν την εβδομάδα στις ΗΠΑ , γράφει επίσης το BBC στην Βρετανία.

Οι δρόμοι του Λονδίνου πλημμύρισαν το Σάββατο με βρετανικές, ουαλικές και σκωτσέζικες σημαίες, καθώς και σταυρούς του Αγίου Γεωργίου, στο πλαίσιο της συγκέντρωσης του ακροδεξιού κινήματος «Unite the Kingdom», με επικεφαλής τον Τόμι Ρόμπινσον, στη Βρετανία.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">NEW: Crowd of 500k-1M protesters have gathered in London for a Tommy Robinson march <a href="https://t.co/9Z7Dow0SuN">pic.twitter.com/9Z7Dow0SuN</a></p>— GB Politics (@GBPolitcs) <a href="https://twitter.com/GBPolitcs/status/1966829303288787169?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: Massive crowds in London for a 'Unite the Kingdom' rally.<br><br>Organisers are expecting up to 1 million attendees. <a href="https://t.co/RsLuOce9Ix">pic.twitter.com/RsLuOce9Ix</a></p>— World Source News 24/7 (@Worldsource24) <a href="https://twitter.com/Worldsource24/status/1966823693893386337?ref_src=twsrc%5Etfw">September 13, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η αντιρατσιστική απάντηση

Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, κοντά στο Russell Square, περίπου 500 αντιρατσιστές διαδηλωτές της οργάνωσης Stand Up to Racism (SUTR) κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Oppose Tommy Robinson», «Women Against the Far Right» και «Refugees Welcome».

Η πορεία τους, με τίτλο «March Against Fascism», κατευθύνθηκε προς το Parliament Square, όπου αναμένονταν να μιλήσουν βουλευτές όπως η Ντιάν Άμποτ και η Ζάρα Σουλάτανα.

Κλίμα επαγρύπνησης

Οι αρχές είχαν λάβει υπόψη τις ανησυχίες που εξέφρασαν κοινότητες Μουσουλμάνων στο Λονδίνο σχετικά με το παρελθόν ισλαμοφοβικής ρητορικής που συνδέεται με τις συγκεντρώσεις του Ρόμπινσον.

Η διοικήτρια Clair Haynes διαβεβαίωσε ότι οι αστυνομικοί θα επέμβουν «χωρίς φόβο ή εύνοια» και θα ακολουθήσουν σκληρή γραμμή απέναντι σε κάθε έκφραση μίσους: «Οι Μουσουλμάνοι του Λονδίνου δεν πρέπει να αλλάξουν τα σχέδιά τους. Αν ανησυχούν, μπορούν να απευθυνθούν απευθείας σε έναν αστυνομικό.»

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί σύστημα αναγνώρισης προσώπου σε πραγματικό χρόνο για την παρακολούθηση της πορείας, αλλά κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να «σεβαστούν τις κοινότητες από τις οποίες περνούν».

Συζήτηση για την ελευθερία του λόγου στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η ελευθερία του λόγου βρίσκεται στο επίκεντρο συζήτησης στη χώρα εδώ και μήνες, αφού αναζωπυρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν ένοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν στο αεροδρόμιο Χίθροου έναν δημιουργό σειρών, κατηγορούμενο ότι ανάρτησε μηνύματα κατά των διεμφυλικών. Αν και το ζήτημα ανακινείται συχνά από τη δεξιά και την ακροδεξιά, έχει προκαλέσει επίσης αντιδράσεις από την ομάδα Palestine Action, εκατοντάδες μέλη της οποίας έχουν συλληφθεί. Η οργάνωση αυτή μάλιστα χαρακτηρίστηκε «τρομοκρατική» από τη βρετανική κυβέρνηση.

Ο Τόμι Ρόμπινσον συνελήφθη επίσης κατά την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, ύστερα από επεισόδιο στο μετρό του Λονδίνου.

Αντιδρώντας στις επικρίσεις, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε «πολύ υπερήφανος» για τη «μακρά παράδοση ελευθερίας του λόγου» της χώρας, την οποία «θα υπερασπιστεί πάντα». Ο Τόμι Ρόμπινσον αναμένεται να δικαστεί ξανά τον Οκτώβριο του 2026, επειδή αρνήθηκε να παραδώσει τον κωδικό PIN του κινητού του τηλεφώνου, τον οποίο απαιτούσε η αστυνομία βάσει των διευρυμένων εξουσιών του αντιτρομοκρατικού νόμου του 2020.