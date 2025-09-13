Η Κίνα εγκαινιάζει την ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο: Περίπου 624 μέτρα πάνω από το έδαφος

Η Κίνα αναμένεται να εγκαινιάσει αυτόν τον μήνα την γέφυρα Χουατζιάνγκ, την ψηλότερη στον κόσμο.

Βρίσκεται 624 μέτρα πάνω από το έδαφος, σχεδόν διπλάσια από το ύψος του Πύργου του Άιφελ, και αναμένεται να αλλάξει την καθημερινότητα των κατοίκων της επαρχίας Γκουιτζόου.

Το έργο αυτό ξεπερνά το προηγούμενο ρεκόρ της ίδιας της Κίνας με τη γέφυρα Μπεϊπάντζιάνγκ, που φτάνει τα 565 μέτρα. Η νέα γέφυρα εκτείνεται σε μήκος 2.892 μέτρων και περνά πάνω από μία χαράδρα, που οι ντόπιοι ονομάζουν «η ρωγμή της γης».

Η ολοκλήρωση της γέφυρας αναμένεται να μειώσει τον χρόνο ταξιδιού κατά μήκος του ποταμού Beipan - μεταξύ των κομητειών Guanling και Zhenfeng- οι οποίες έχουν συνολικό πληθυσμό περίπου 600.000 κατοίκους, από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά. Η γέφυρα, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή από το 2022, πέρασε με επιτυχία μια πενθήμερη δοκιμή φορτίου στα τέλη του περασμένου μήνα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία της γέφυρας είναι ο διαφανής ανελκυστήρας ύψους 700 ποδιών, που θα προσφέρει στους επισκέπτες μοναδική θέα στην περιοχή. Η γέφυρα περιλαμβάνει επίσης ένα γυάλινο μονοπάτι μήκους μισού μιλίου για πεζούς.