Συνελήφθη ινφλουένσερ με ροζ κοκαΐνη

Το πρωινό της 11ης Σεπτεμβρίου στη Ρόδο, μια υπόθεση που ξεκίνησε ως απλή καταγγελία υπεξαίρεσης αυτοκινήτου έμελλε να εξελιχθεί σε μια ιστορία με έντονο αστυνομικό και κοινωνικό ενδιαφέρον.

Στις 10:10, περιπολικό της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. κατέφθασε σε συγκεκριμένη περιοχή όπου τους περίμενε εκπρόσωπος εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Το όχημα, ένα Peugeot 208 είχε δηλωθεί ως υπεξαιρεθέν στα τέλη Αυγούστου, όταν η μισθώτρια δεν το επέστρεψε ποτέ, ούτε κατέβαλε τα συμφωνηθέντα μισθώματα.

Το GPS της εταιρείας το είχε εντοπίσει σταθμευμένο σε δρόμο της πόλης και, με τη χρήση αντικλειδιού, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο.

Αυτό που αντίκρισαν στο εσωτερικό του ξεπερνούσε κατά πολύ τις προσδοκίες τους: δύο σακουλάκια με κοκαΐνης, συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας εκ των οποίων οι τρεις σε λειτουργία και 100 ευρώ σε μετρητά. Το «αθώο» περιστατικό με το όχημα μετατρεπόταν πια σε μια πιο σοβαρή υπόθεση.

Η δικογραφία έφερε στο φως δύο πρόσωπα: μια 47χρονη γυναίκα και την κόρη της, μια 30χρονη με έντονη παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία συχνά προβαλλόταν ως «ινφλουένσερ» μόδας.

Η μητέρα, που εμφανιζόταν στο μισθωτήριο συμβόλαιο του αυτοκινήτου, συνελήφθη πρώτη, στις 09:55 το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου. Παρουσιάστηκε ενώπιον των αστυνομικών δηλώνοντας άγνοια για τα ναρκωτικά που εντοπίστηκαν. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα της προανάκρισης, μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη.

Η κόρη της, ωστόσο, βρισκόταν ήδη στο στόχαστρο των Αρχών. Αναζητούνταν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το οποίο έληγε τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας. Τελικά, λίγες ώρες αργότερα, προσήλθε αυτοβούλως στο Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου. Εκεί συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Η απολογία της έχει οριστεί για τη Δευτέρα, με τις Αρχές να εξετάζουν προσεκτικά όλα τα δεδομένα.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει έντονη συζήτηση στο νησί, όχι μόνο για την ποσότητα της κοκαΐνης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε, αλλά και επειδή συνδέεται με μια νεαρή γυναίκα που, μέχρι σήμερα, καλλιεργούσε δημόσια εικόνα στα κοινωνικά δίκτυα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου που ανέδειξε πρώτη το θέμα, οι έρευνες των αστυνομικών στρέφονται τόσο στο εάν η κοκαΐνη προοριζόταν για χρήση ή διακίνηση, όσο και στις συνθήκες μίσθωσης του οχήματος.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση επιμένει ότι η υπόθεση δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας οργανωμένης διακίνησης. «Η εντολέας μου κατείχε τα ναρκωτικά αποκλειστικά για δική της χρήση», δήλωσε ο δικηγόρος της, Στέλιος Αλεξανδρής, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι κατηγορίες ενδέχεται να περιοριστούν.

Τι είναι η ροζ κοκαΐνη

Η λεγόμενη «ροζ κοκαΐνη» ή αλλιώς «tucibi» (2C-B), είναι ένα ναρκωτικό που έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια σε κλαμπ και πάρτι, κυρίως στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Παρά το όνομα, δεν πρόκειται για καθαρή κοκαΐνη βαμμένη σε ροζ χρώμα, αλλά για ένα μείγμα που συνήθως περιέχει συνθετικές ψυχεδελικές ουσίες της οικογένειας 2C, μαζί με κοκαΐνη, MDMA, κεταμίνη και καφεΐνη.

Η διαφορετική σύστασή του είναι και ο λόγος που έχει αποκτήσει «εμπορική ταυτότητα» στην πιάτσα, διαφημιζόμενο ως πιο «μοδάτο» και ισχυρό διεγερτικό.

Η δράση του θεωρείται πιο έντονη από την απλή κοκαΐνη, καθώς συνδυάζει ευφορικά και παραισθησιογόνα αποτελέσματα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο, αφού οι χρήστες δεν γνωρίζουν την ακριβή δοσολογία ή τα συστατικά που περιέχονται κάθε φορά.

Στην παράνομη αγορά πωλείται σε πολύ υψηλότερη τιμή από την κλασική κοκαΐνη: το γραμμάριο κοστολογείται περίπου στα 150 ευρώ, όταν η «λευκή» κοκαΐνη κυμαίνεται από 60 έως 80 ευρώ. Αυτός ο διπλάσιος σχεδόν τιμοκατάλογος έχει μετατρέψει τη «ροζ κοκαΐνη» σε είδος πολυτελείας για συγκεκριμένα κοινωνικά περιβάλλοντα, αλλά και σε εξαιρετικά προσοδοφόρο προϊόν για τα κυκλώματα διακίνησης.

