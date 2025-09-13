Ρούλα Πισπιρίγκου: Αυτά είναι τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει

Εδώ και πολλούς μήνες, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει βρεθεί στο επίκεντρο της μεγάλης υπόθεσης της δολοφονίας των τριών παιδιών της.

Κάθε πτυχή της ζωής της εξεταζόταν σχολαστικά από τα βλέμματα της κοινής γνώμης, του Τύπου και των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «ON time», η ισοβίτισσα Ρούλα Πισπιρίγκου αντιμετωπίζει πλέον σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της πρωτόδικης εκδίκασης για το θάνατο της Τζωρτζίνας δεν είχε υπάρξει εκτενής αναφορά στα θέματα υγείας της.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η 37χρονη Ρούλα Πισπιρίγκου, όπως προκύπτει και από τις δικαστικές αποφάσεις, είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα: ο ερυθηματώδης λύκος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πισπιρίγκου υποφέρει από δυσκαμψία, ένα σπάνιο σύμπτωμα του λύκου, ενώ παράλληλα έχουν εμφανιστεί και οι γνωστές δερματικές ανωμαλίες που συνοδεύουν τη νόσο, οι οποίες πλέον καλύπτουν έως και το 80% του σώματός της, σύμφωνα με πηγές κοντά της.

Προκαρκινικά κύτταρα και γυναικολογικό πρόβλημα

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα που καταδικάστηκε για τον θάνατο των τριών παιδιών της αντιμετωπίζει πρόβλημα γυναικολογικής φύσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον οργανισμό της έχουν εντοπιστεί προκαρκινικά κύτταρα και δυσπλασίες, ωστόσο ο καρκίνος δεν έχει εκδηλωθεί και η κατάσταση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Μεταφέρεται από φυλακή σε φυλακή

Όλα τα παραπάνω εξηγούν γιατί η Ρούλα Πισπιρίγκου μετακινείται συχνά από φυλακή σε φυλακή, συγκεκριμένα από τον Ελαιώνα Θήβας στον Κορυδαλλό. Πηγές της «ON time» αναφέρουν ότι κάθε Πέμπτη και Παρασκευή η 37χρονη βρίσκεται στον Κορυδαλλό για να υποβάλλεται σε τακτικές θεραπείες. Ήδη έχουν κατατεθεί αιτήματα για μόνιμη μεταφορά της στον Κορυδαλλό, ώστε να συνεχιστούν οι θεραπείες χωρίς την ταλαιπωρία της εβδομαδιαίας μετακίνησης.

Υπενθυμίζεται οτι η υπόθεση δολοφονίας της Τζωρτζίνας έχει προγραμματιστεί να εκδικαστεί στο Εφετείο τον προσεχή Ιανουάριο.

*στοιχεία από parapolitika