Πάτρα: Καταγγελίες για επικίνδυνα απόβλητα εντός κατοικημένης περιοχής στην Οβρυά

Οι κάτοικοι καταγγέλουν συνεχιζόμενη απόθεση μπάζων και επικίνδυνων υλικών

Για παράνομη χωματερή μέσα σε κατοικημένη περιοχή στην Οβρυά της Πάτρας κάνει λόγο καταγγελία κατοίκων στο thebest.gr.

Όπως αναφέρουν, τα απόβλητα εναποτίθενται εντός κατοικημένης περιοχής, κοντά σε ρέμα, και περιλαμβάνουν επικίνδυνα υλικά, όπως αμίαντο, υπολείμματα χρωμάτων, φυτοφάρμακα και λιπάσματα.

Οι δράστες, σύμφωνα με την καταγγελία, δρουν οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και φέρονται να δηλώνουν, οπως ισχυρίζονται οι κάτοικοι, ότι έχουν άτυπη συμφωνία με τον Δήμο για την περισυλλογή των απορριμμάτων.

Υπηρεσίες του Δήμου σύμφωνα με τους κατοίκους, πραγματοποιούν περιοδική περισυλλογή των αποβλήτων, συνήθως ανά μήνα ή δίμηνο. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, τα σκουπίδια διασκορπίζονται εύκολα λόγω του ανέμου ή της παρουσίας αδέσποτων ζώων, με αποτέλεσμα η παράνομη ρίψη να συνεχίζεται σχεδόν αμέσως μετά την περισυλλογή.

 

