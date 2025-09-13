Ισπανία: Συναγερμός από έκρηξη σε καφέ στην Μαδρίτη – 21 τραυματίες

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, σε καφέ στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, τη Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 21 άνθρωποι, ο αριθμός των οποίων όλο και αυξάνεται, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Τρείς από αυτούς είναι σοβαρά τραυματισμένοι.

Η έκρηξη στην πρωτεύουσα της Ισπανίας, σημειώθηκε στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας στο μπαρ-εστιατόριο Mis tesoros, που βρίσκεται στην οδό Manuel Marot.

Από την έκρηξη κατέρρευσε κομμάτι του κτηρίου, ενώ η Εθνική και η Τοπική Αστυνομία βρίσκεται στον τόπο του συμβάντος με τους πυροσβέστες να συνεχίζουν την απομάκρυνση των συντριμμιών από το σημείο.