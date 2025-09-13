Θεσσαλονίκη: Εξέδιδαν 16χρονη μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών

Μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενός 16χρονου κοριτσιού αποκαλύφθηκε ύστερα από την σύλληψη ενός 30χρονου άνδρα, το πρωί της Παρασκευής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες , η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται ύστερα από καταγγελία που έφτασε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης, όταν η ανήλικη μπήκε σε ένα διαμέρισμα και αμέσως μετά εισήλθε και ο 30χρονος.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. που κλήθηκαν στο σημείο για να διαχειριστούν το συμβάν προχώρησαν στη σύλληψη του 30χρονου ο οποίος προέκυψε ότι είχε ερωτικό ραντεβού έναντι αμοιβής με την 16χρονη σε διαμέρισμα της Τούμπας. Αυτό, ωστόσο, αποδείχθηκε ότι ήταν μόνο η κορυφή του «παγόβουνου» αφού διερευνάται αν το ανήλικο κορίτσι είχε πέσει θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ραντεβού με τον 30χρονο ημεδαπό κλείστηκε μέσω ιστοσελίδας ερωτικών ραντεβού - συνοδών στην οποία διατηρεί προφίλ η 16χρονη δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι 19 ετών και αποκρύπτοντας την πραγματική της ηλικία.

Η ίδια παραδέχθηκε στις Αρχές ότι δημιούργησε προφίλ στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ύστερα από παρότρυνση μιας ενήλικης γυναίκας, η οποία είναι γνωστή της και έτσι έκλεινε ερωτικά ραντεβού με διάφορους άνδρες. Μάλιστα, οι σεξουαλικές πράξεις φαίνεται πως γίνονταν σε διαμέρισμα που της είχε παραχωρήσει η συγκεκριμένη γυναίκα η οποία κρατούσε ένα ποσοστό από τα χρήματα που λάμβανε η 16χρονη από κάθε ερωτικό ραντεβού με τους πελάτες.

Επιπλέον, η ανήλικη ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ξεκίνησε τα ραντεβού με διάφορους άνδρες από το 2024, δηλαδή όταν ήταν σε ηλικία 15 ετών, ενώ παρουσιάζονταν ως ενήλικη.

Για την υπόθεση, η οποία βρίσκεται σε πλήρη διερεύνηση, εκτός από την σύλληψη του 30χρονου, έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής και εμπορία ανθρώπων.

