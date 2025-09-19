Κλιματική κρίση: Βαρύ το τίμημα για την Πάτρα – Δεύτερη η Αθήνα σε νεκρούς ανάμεσα σε ευρωπαϊκές πόλεις

Στη δεύτερη χειρότερη θέση βρίσκεται η Αθήνα, ανάμεσα σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλειες, σχετικά με την αύξηση των θανάτων λόγω της κλιματικής κρίσης και της ακραίας αύξησης της θερμοκρασίας.

Η έρευνα των Imperial College London και London School of Hygiene & Tropical Medicine για την κλιματική κρίση, «δείχνει» τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας και στην Ελλάδα καθώς φέτος η Ευρώπη έζησε ένα από τα 4 πιο θερμά καλοκαίρια που έχουν καταγραφεί. Μόνο στην Αθήνα, προκλήθηκαν 630 επιπλέον θάνατοι, τη στιγμή που συνολικά στην Ελλάδα έφυγαν από τη ζωή 808 άτομα.

Στην Αθήνα έπαιξε σημαντικό ρόλο και η αυξημένη ατμοσφαιρική πίεση, η περιορισμένη παρουσία πράσινων χώρων και η ανεπαρκής επίγνωσης για τις επιπτώσεις του καύσωνα.

Έτσι η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα στις 3 πόλεις της Ευρώπης που πληρώνουν το πιο μεγάλο τίμημα.

Πέρα από την Αθήνα, στην έρευνα εξετάστηκαν και άλλες ελληνικές πόλεις. Πάτρα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Καλαμάτα πλήττονται επίσης από τις επιπτώσεις τις κλιματικής κρίσης.

Από την έρευνα αποδείχθηκε μάλιστα πως το 85% των επιπλέον ατόμων που έχασαν τη ζωή τους, ήταν άτομα ηλικίας άνω των 65 χρόνων. Πιο επιρρεπείς σε αυτές τις συνθήκες, είναι οι ηλικιωμένοι και άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Όπως όλα δείχνουν, τα καλοκαίρια θα γίνονται όλο και θερμότερα και συνεπώς και πιο θανατηφόρα.

Ο κίνδυνος στην Ευρώπη

Όπως όλα δείχνουν, ο αριθμός των νεκρών από την κλιματική κρίση στην Ευρώπη, τριπλασιάστηκε. Δηλαδή από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του 2025, οι θάνατοι ήταν τριπλάσιοι συγκριτικά με προηγούμενα καλοκαίρια που δεν είχαν επηρεαστεί από την κλιματική κρίση.

Η έρευνα αναφέρει πως από τους 24.4000 θανάτους που προκλήθηκαν λόγω ζέστης το 2025 οι 16.500 δηλαδή το 68% θα είχαν αποφευχθεί αν το καλοκαίρι δεν είχε επηρεαστεί από την αύξηση της θερμοκρασίας.

Οι θερμοκρασίες στην Ευρώπη έχουν ανέβει 1,5 έως 2,9 βαθμούς Κελσίου λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, αναφέρουν οι ερευνητές.

Σε Ρώμη, Αθήνα και Βουκουρέστι υπήρξε και η μεγαλύτερη αύξηση νεκρών λόγω ζέστης.

Αναλυτικά οι επιπλέον θάνατοι που προκλήθηκαν:

Ρώμη: 835 θάνατοι

Αθήνα: 630 θάνατοι

Παρίσι: 409 θάνατοι

Μαδρίτη: 387 θάνατοι

Βουκουρέστι: 360 θάνατοι

Μεγάλο ποσοστό θανάτων που επηρεάστηκαν από την κλιματική κρίση ήταν επίσης η Στοκχόλμη η Μαδρίτη και η Μπρατισλάβα.

Στο σενάριο υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 2% περίπου 163 εκατ. Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν πρωτοφανείς καλοκαιρινές θερμοκρασίες: ένα ποσοστό διπλάσιο από αυτό που ήδη επηρεάζεται.

Πέρα από τους θανάτους, η κλιματική κρίση προκαλεί αύξηση στις νοσηλείες και επιδείνωση των χρόνιων ασθενειών, με κύρια θύματα τους ηλικιωμένους, τις ευπαθείς ομάδες και τις φτωχότερες κοινωνικές ομάδες που έρχονται αντιμέτωποι με τις ακραίες θερμοκρασίες, κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

