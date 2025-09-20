Λαμία: Αυτοκίνητο κρεμάστηκε στο κενό

Απίστευτο περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου στη Λαμία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Λουκά.

Οδηγός αυτοκινήτου ανέβαινε ανάποδα την οδό Αινιάνων και όταν έφτασε στο τέλος του δρόμου, δεν είδε την στροφή και συνέχισε ευθεία!

Μέσα στην ατυχία του στάθηκε τυχερός, αφού το αυτοκίνητο «κρεμάστηκε» χωρίς να πέσει στον από κάτω δρόμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκείνη την ώρα είχε και πολλούς πεζούς στο σημείο, γιατί είχε γάμο στην εκκλησία του Αγίου Λουκά.

Ο οδηγός, ο οποίος δεν ήταν από την επήρεια αλκοόλ, είπε στο LamiaReport ότι ήταν απλά αφηρημένος και δεν κατάλαβε πως βρέθηκε εκεί με το αυτοκίνητο.