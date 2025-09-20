Back to Top
Μια... σακούλα ακινητοποίησε τον συρμό στο Μοναστηράκι- Τι λέει η ΣΤΑΣΥ

Αποσύρθηκε σήμερα στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά λόγω έντονης μυρωδιάς.

Αποσύρθηκε σήμερα στις 17:33 το απόγευμα του Σαββάτου στον σταθμό της Γραμμής 1 του Μετρό Μοναστηράκι, συρμός με κατεύθυνση προς Πειραιά λόγω έντονης μυρωδιάς. Τους επιβάτες παρέλαβε ο επόμενος συρμός, ενώ ο συρμός αποσύρθηκε για έλεγχο στο αμαξοστάσιο.

Από τον τεχνικό έλεγχο στον οποίο υποβλήθηκε ο συρμός δεν προέκυψε τεχνική βλάβη. Εντοπίστηκε προσκολλημένη στον κινητήρα, στο κάτω μέρος του συρμού, πλαστική σακούλα, που πιθανότατα εγκλωβίστηκε στο σημείο κατά την κίνηση του συρμού στο επίγειο τμήμα, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, αναφέρει η ΣΤΑΣΥ.

