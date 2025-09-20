Ρέθυμνο: Άγρια συμπλοκή νεαρών- Πέταξαν αγόρι σε τζαμαρία- ΒΙΝΤΕΟ

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας νεαρός , εκτοξεύεται προς τη βιτρίνα ενός καταστήματος και στη συνέχεια δέχεται περαιτέρω χτυπήματα.

Αυτόπτης μάρτυρας που είναι κάτοικος της περιοχής όπου σημειώθηκε το περιστατικό, κάλεσε την αστυνομία, η οποία έφτασε γρήγορα στον τόπο του συμβάντος. Σύμφωνα με το Mega, ένας νεαρός τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας αμυχές στο πρόσωπο.

«Είχε μείνει αναίσθητο στο έδαφος»



Η αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Mega ότι: «Ξαφνικά στις 05:00 το πρωί άκουσα φωνές, βγήκα στο μπαλκόνι και είδα μια ομάδα νεαρών γύρω στα 20 χρόνια να χτυπάνε το ένα το άλλο και να βρίζει το ένα το άλλο. Όταν είδα ότι χτύπησαν ένα παιδί με το κεφάλι το πέταξαν πάνω σε μια βιτρίνα ενός καταστήματος, κάλεσα την αστυνομία. Όταν είδαν τα αστυνομικά οχήματα έφυγαν όλοι και έμεινε το παιδί χτυπημένο και είχε μείνει αναίσθητο για κάποια λεπτά στο έδαφος».