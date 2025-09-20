Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: «Βλέπουν» δάχτυλο Πούτιν

Ένας πρώην αξιωματικός της MI6 προειδοποιεί ότι η πρόσφατη κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο Χίθροου και επηρέασε και άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια φέρει ενδείξεις που παραπέμπουν στη Ρωσία.

Η επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (19 Σεπτεμβρίου 2025), όταν χάκερς πραγματοποίησαν μια «εξαιρετικά έξυπνη επίθεση» εναντίον της εταιρείας Collins Aerospace

της εταιρείας που διαχειρίζεται τα συστήματα ελέγχου εισιτηρίων και επιβίβασης. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε σοβαρές αναταραχές, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Η Collins Aerospace ανέφερε ότι αντιμετωπίζει «τεχνικό πρόβλημα» το οποίο επηρεάζει τις αναχωρήσεις επιβατών, αποτέλεσμα της κυβερνοεπίθεσης που έθεσε εκτός λειτουργίας τα online check-in συστήματα σε αεροδρόμια όπως το Χίθροου, το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες.

Ο απόστρατος συνταγματάρχης Φίλιπ Ίνγκραμ, 60 ετών, σημείωσε ότι παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία για να προσδιοριστεί, αυτή θα μπορούσε να συνδέεται με το Κρεμλίνο.

«Έχει όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει πίσω του τους Ρώσους», είπε στην daily mail.

«Ο Πούτιν προφανώς δοκιμάζει τις αντιδράσεις των διαφόρων χωρών του ΝΑΤΟ, τόσο τις στρατιωτικές όσο και τις πολιτικές. Το γεγονός ότι ρωσικοί κυβερνο-παράγοντες διερευνούν στοιχεία κρίσιμης εθνικής υποδομής, της οποίας τα αεροδρόμια αποτελούν βασικό μέρος, ταιριάζει απόλυτα με άλλες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη».

Προς ακύρωση οι μισές πτήσεις της Κυριακής

Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ανακοίνωσε ότι οι μισές πτήσεις που είναι προγραμματισμένες να αναχωρήσουν αύριο Κυριακή (21.09.2025) θα πρέπει να ακυρωθούν λόγω της συνεχιζόμενης αναστάτωσης μετά την κυβερνοεπίθεση.

«Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν τις μισές πτησεις με προγραμματισμένες αναχωρήσεις την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να αποφευχθούν οι μεγάλες ουρές και οι καθυστερημένες ακυρώσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του βελγικού αερολιμένα.