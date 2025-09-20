Συνεχίζεται το ισραηλινό σφυροκόπημα στη Γάζα- Με τα πόδια φεύγουν οι Παλαιστίνιοι

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνέχισαν σήμερα την επίθεσή τους στην Πόλη της Γάζας και στην ευρύτερη λωρίδα της Γάζας καταστρέφοντας υπόγειες σήραγγες και παγιδεύοντας με εκρηκτικά δομές σε επιθέσεις που στοίχισαν τη ζωή σε 34 Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Η επίθεση πραγματοποιείται ενώ 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και ο Καναδάς, σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν μεθαύριο, Δευτέρα, ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, πριν από την ετήσια σύνοδο των ηγετών στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η εντατική ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία κατεδάφισης με στόχο ψηλά κτίρια στην Πόλη της Γάζας άρχισε αυτή την εβδομάδα παράλληλα με μια χερσαία επίθεση.

Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες ελέγχουν τα ανατολικά προάστια της Πόλης της Γάζας, σφυροκοπούν τις τελευταίες ημέρες τις περιοχές Σέιχ Ραντουάν και Τελ Αλ-Χάουα, από τις οποίες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν στα κεντρικά και τα δυτικά τμήματα της πόλης, όπου έχει βρει καταφύγιο το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού.

Ο στρατός εκτιμά ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει καταστρέψει έως 20 ψηλές πολυκατοικίες στην Πόλη της Γάζας και πιστέυει πως περίπου 350.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την Πόλη της Γάζας από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ωστόσο άλλοι περίπου 600.000 παραμένουν.

Σ' αυτό τον αριθμό περιλαμβάνονται μερικοί από τους ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται από την ισλαμιστική παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς.

Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς δημοσιοποίησε σήμερα φωτογραφίες ομήρων που παραμένουν κρατούμενοι στη λωρίδα της Γάζας προειδοποιώντας ότι, σε περίπτωση που το Ισραήλ συνεχίσει την επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας, κινδυνεύουν να έχουν την ίδια τύχη με αυτή ενός ισραηλινού πιλότου που φέρεται αγνοούμενος από το 1986.

Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία προκάλεσε τον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, 47 εξακολουθούν να κρατούνται στο έδαφος αυτό, από τους οποίους 25 θεωρούνται νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, δημοσιοποίησαν παλιές φωτογραφίες των 46 εξ αυτών στο κανάλι τους στο Telegram, με καθεμιά να φέρει το όνομα του Ρον Αράντ, του πιλότου της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας που έχει εξαφανισθεί μετά τη σύλληψή του στη διάρκεια αποστολής στο Λίβανο το 1986, στη διάρκεια του λιβανικού εμφυλίου πολέμου.

«Εξαιτίας της εμμονής του (ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν) Νετανιάχου και της υποταγής του (αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ) Ζαμίρ (...) ιδού μια αποχαιρετιστήρια φωτογραφία που τραβήχτηκε στην αρχή της επιχείρησης» μέσα στην Πόλη της Γάζας, αναφέρεται σε κείμενο των Ταξιαρχιών που συνοδεύει τις φωτογραφίες.

Ο Ρον Αράντ ήταν αρχικά κρατούμενος σιιτικών οργανώσεων στο Λίβανο και σήμερα θεωρείται νεκρός, ενώ η σορός του δεν επεστράφη ποτέ στο Ισραήλ.

Η τύχη του απασχολεί εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ, όπου ο επαναπατρισμός εξαφανισμένων ή αιχμαλωτισμένων στρατιωτών, ζωντανών ή νεκρών, θεωρείται εθνικό καθήκον.